Faktické znovusjednocení SRN až po 50 letech

Znovusjednocení a srovnání životních podmínek v obou částech Německa potrvá výrazně déle, než se původně myslelo, je přesvědčena kancléřka Angela Merkelová. V některých oblastech to může být 50 let nebo i více.

Řekla to v rozhovoru s deníkem Süddeutsche Zeitung, který vyšel v sobotu, tedy v den 30. výročí pádu berlínské zdi.

»Po deseti nebo dvaceti letech byla naděje, že to půjde rychleji,« poznamenala 65letá politička, která sama v Německé demokratické republice (NDR) strávila velkou část svého života. »V některých oblastech, o kterých si člověk myslel, že se mezi Východem a Západem srovnají, je dnes vidět, že to bude trvat spíše půlstoletí nebo i déle,« uvedla.

Helmut Kohl, německý kancléř z doby znovusjednocení Německa v roce 1990, východním Němcům v přelomových letech sliboval »kvetoucí krajiny« a do pár let životní úroveň, jakou měli západní Němci. Skutečnost ale byla pro mnoho lidí z bývalé NDR výrazně složitější, miliony jich přišly o práci, statisíce se vystěhovaly do západní části Německa.

I přes výrazné sblížení obou částí země v uplynulých 30 letech, jsou i dnes patrné četné rozdíly. Například průměrný plat na východě SRN dosahuje 2790 eur (71 100 Kč), což je 84 % západoněmeckého průměru 3340 eur (85 100 Kč). Hospodářský výkon na obyvatele na východě v poměru k západu spolkové republiky tvoří prý jen 75 %.

Jednu zeď vystřídaly nové

Berlínská zeď sice v roce 1989 padla, ale v Německu od té doby podle prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera vyrostla řada nových zdí - z frustrace, nenávisti i odcizení. Němci je musejí strhnout. Steinmeier, který spoluobčany vyzval k ochraně demokracie, to v sobotu řekl v projevu u Braniborské brány v Berlíně, kde vyvrcholily oslavy 30. výročí pádu berlínské zdi, která právě tudy vedla. »Napříč naší zemí vyrostly nové zdi: zdi z frustrace, zdi z hněvu a nenávisti. Zdi oněmění a odcizení. Zdi, které jsou neviditelné, ale přesto rozdělují. Zdi, které stojí v cestě naší soudržnosti,« prohlásil německý prezident. Narážel tak na sílící rozdělení německé společnosti v posledních letech.

Zatímco berlínskou zeď postavil bezprávný režim Německé demokratické republiky (NDR), nové zdi si lidé postavili sami. »A jen my sami je můžeme strhnout. Takže nepřihlížejme, nestěžujme si: strhněme konečně tyto zdi,« vyzval své spoluobčany Steinmeier, podle něhož pro to každý jednotlivec může něco udělat.

Třiašedesátiletý politik také připomněl, že 9. listopad není v německé historii jen šťastným datem, ale také dnem, kdy v roce 1938 nacisté po celé zemi během tzv. křišťálové noci ničili židovské synagogy a obchody. »Snášet ambivalence, světlo a stín, nést v srdci radost a smutek, to k tomu patří, když je člověk Němec, když je součástí této země a její historie.«

Na velkém pódiu za Braniborskou branou během slavnostní akce vystoupili herci, tanečníci a hudebníci. Na velké kouli v prostřední části pódia se mezitím promítaly historické obrazy. Večer vyvrcholil světelnou show a ohňostrojem.

Oslavy historického zlomu se ale nesoustředily pouze na Berlín, kam mj. dorazil i český prezident Miloš Zeman. Lidé na 9. listopad 1989 vzpomínali i na řadě míst podél bývalé hranice mezi oběma Německy. Například v dříve rozdělené vesničce Mödlareuth kolona trabantů projela symbolickou zdí, na bývalém hraničním přechodu Marienborn se zase uskutečnil festival, na který přišlo několik tisíc lidí.

Zeď Trumpovi

Berlínský spolek pro otevřenou společnost poslal do Washingtonu jako dárek kontroverznímu prezidentovi Donaldu Trumpovi kus berlínské zdi. Bílý dům se 2,7 tuny těžký kámen, který se před jeho branami ocitl v sobotu ráno, zdráhá přijmout. Agentuře DPA to řekl zástupce spolku Initiative Offene Gesellschaft Jörg Waschescio.

Záměrem organizátorů bylo připomenout současné hlavě Bílého domu, jak se Spojené státy zasazovaly za svět bez zdí a za otevřenou společnost. Je to jakýsi manifest proti zdím jako takovým, ne proti konkrétní zdi, vysvětluje podle ČTK Waschescio. Je přitom známo, že se Trump zasazuje o výstavbu zdí na hranicích USA s Mexikem, ale i uvnitř USA, mezi jednotlivými státy Unie.

Podle organizátorů byl kus berlínské zdi na cestě do Washingtonu od října. Pokud si jej Bílý dům v následujících dnech odmítne převzít, vydá se na »malou okružní jízdu po USA«, řekl Waschescio. Dar prezidentovi je dar americkému lidu, a je proto třeba zajistit, aby jej vidělo co nejvíce lidí, vysvětlil.

