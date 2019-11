Ilustrační FOTO - Pixabay

Proč tolik stojí o Írán

Íránský prezident Hasan Rúhání oznámil, že na jihu země bylo objeveno nové ropné pole, kde se podle odhadů nachází zhruba 53 miliard barelů ropy.

Prezident Hasan Rúhání. FOTO - Wikimedia commons

To by podle ČTK představovalo zvětšení prokázaných íránských ropných rezerv zhruba o třetinu. Írán dosud uváděl, že má 150 miliard barelů ropných rezerv. A také to odhaluje důvod, proč USA a Západ obecně tolik stojí o to ovládat Islámskou republiku Írán.

Rúhání o nálezu ropného pole v provincii Chúzestán informoval v pouštním městě Jazd, jeho projev odvysílala íránská státní televize. Írán se nyní potýká s tíživou ekonomickou situací v důsledku amerických sankcí, které zasahují mj. íránský ropný sektor.

(rj)