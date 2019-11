Ilustrační FOTO - Haló noviny

Radní Litoměřic se musí podvolit občanům

V pátek 8. listopadu od 10 do 20 hodin probíhalo první referendum v Litoměřicích, a to o budoucnosti tamní nemocnice. Tím Litoměřice jako jediné větší město dosáhly historicky prvního platného a závazného referenda pořádaného mimo termín voleb, navzdory všem statistikám. Nyní se radní města musí podvolit vůli občanů a zachovat nemocnici v majetku města nebo kraje.

K hlasování se dostavilo celkem 10 108 voličů, z nichž 96 % zaškrtlo jednoznačně odpověď »ANO«, tedy aby nemocnice zůstala ve vlastnictví města, nebo se převedla na Ústecký kraj. Převodu nemocnice na kraj bude podle vedení radnice předcházet znalecké zpracování posudků. Podle vedení radnice převod může být na konci roku, ale také třeba v lednu, či na jaře. Bude se to prý odvíjet od dalších jednání, protože se musí najít způsob, jak to udělat, aby to bylo v pořádku po všech stránkách. Nemocnice je pro litoměřické občany velmi citlivé téma. Menší nemocnice jsou znevýhodněny pojišťovnami, které jim platí méně než těm větším, a navíc pojišťovny nepřispívají na provoz nemocnice. Vše se hradí z rozpočtu nemocnice. Litoměřice už na konci minulého volebního období začaly řešit budoucnost nemocnice, jejíž provoz každoročně dotují deseti až dvaceti miliony korun.

Starosta města Litoměřice Ladislav Chlupáč (ODS) uvedl, že referendum mělo původně být až za rok, souběžně s krajskými volbami, kvůli obavám, že jindy by se nedostavil dostatečný počet občanů a referendum by tak bylo neplatné. Páteční referendum to ovšem nepotvrdilo, naopak k referendu přišlo přes 52 procent lidí. K tomu, aby bylo referendum platné, je třeba, aby se ho zúčastnilo 35 procent oprávněných voličů, což převýšilo očekávání. »Rozhodli jsme se, že referendum vyhlásíme, pokud možno s otázkou, kde bylo to slůvko bezodkladně,« uvedl Chlupáč. On sám prý měl důvěru, že přijdou občané v tak hojném počtu. »Účast překonala naše očekávání,« řekl Chlupáč. Prý se původně domníval, že se dostaví okolo 37 procent voličů. Tato vyjádření však neodpovídají tomu, co řekli členové petičního výboru.

Členka petičního výboru Zdenka Klementová už před referendem uvedla: »I přestože jsme na začátku preferovali nemocnici ve vlastnictví města, pokud by ji mělo vedení nadále cíleně destabilizovat a další tři roky likvidovat, tak považujeme převod na Krajskou zdravotní za jediné možné řešení.«

Lékařka Lucie Horáková neskrývala spokojenost nad výsledkem referenda. »S termínem referenda, které vyhlásilo město, jsme od začátku nesouhlasili. Účast jsme přesto velmi usilovně propagovali kampaní, se kterou nám pomohli právě lidé z Litoměřic a okolí, zvláště pak zaměstnanci nemocnice. Jak šířením mezi své známé, tak svými finančními dary nebo pomocí například s distribucí letáků. Velmi za vše děkujeme! Velkou podporou nám byli také lidé z Nadace Via, která nám poskytla jak finanční, tak odbornou pomoc,« dodala.

Předseda OV KSČM Litoměřice Josef Šenfeld uvedl: »Současná vládnoucí koalice města si dlouhodobě připravovala podmínky ke zprivatizování Litoměřické nemocnice. Litoměřičtí komunisté od prvních okamžiků prokoukli tento záměr a dlouhodobě vyvíjíme aktivitu proti těmto krokům současné koalici a vedení města. Referendem však celá věc nekončí. KSČM v Litoměřicích i nadále trvá na tom, aby nemocnice zůstala i nadále ve vlastnictví města Litoměřic. Převedení nemocnice na kraj je tou nejposlednější možností, protože nevíme, jak dopadnou příští rok naše krajské volby a celý proces by se opět mohl dostat někam, kam občané Litoměřic nechtějí.«

Předseda OV KSČM Litoměřice Josef Šenfeld.

Jednou z dalších hlavních podmínek je podle Šenfelda také to, že je nutné odvolat vedení nemocnice, neboť současné vedení už přišlo s tím nemocnici zprivatizovat. »Potřebujeme především nezpolitizované odborné vedení nemocnice. Velkou, doslova hrdinnou práci odvedl petiční výbor, kterému jsme my z okresu pomáhali, jak jen to šlo. Těch ponížení, co třeba zažila na některých jednáních mluvčí a nejvýraznější tvář petičního výboru paní Alena Rožcová. To si nikdo nedovede představit, co tito lidé zkusili. Do poslední chvíle jezdili radio-vozem, kterým mohli jezdit po Litoměřicku a informovat občany, aby šli k referendu. A navíc referendum vedení radnice naplánovalo tak, aby byla co nejmenší účast a nebylo nakonec platné. Jenže v tomto se koalice přepočítala a dnes z toho chtějí těžit, že oni jsou ti, kdo referendum prosazovali. Držte nám palce, ať se vše dotáhne do zdárného konce a nemocnice zůstane i nadále v rukou města, neboť kvalitní zdravotní péče je na jednom z prvních míst nás všech,« uzavřel Šenfeld.

(brom)