Brazilský prezident Jair Bolsonaro. FOTO - Wikimedia commons

Brazílie: rvačka v rozhlasovém studiu

Brazilský novinář Augusto Nunes, nakloněný krajně pravicovému brazilskému prezidentovi Jairu Bolsonarovi, a americký žurnalista Glenn Greenwald, který působí v Brazílii a je otevřeným kritikem Bolsonarovy polovojenské rasistické vlády, se ve čtvrtek poprali v živě vysílaném rozhlasovém pořadu. Informoval o tom v pátek deník The Guardian.

Greenwald je držitelem Pulitzerovy ceny, kterou spolu s kolegy obdržel za reportáže v listu The Guardian. Upozorňovali na praktiky americké Národní agentury pro bezpečnost (NSA), která sledovala komunikaci milionů lidí v USA i ve světě. Dokumenty získal od bývalého spolupracovníka amerických tajných služeb Edwarda Snowdena.

V Brazílii se stal Greenwald známou osobností, když publikoval sérii článků, v nichž zpochybnil legitimitu největšího protikorupčního vyšetřování v dějinách této jihoamerické země. Jeho články - založené na uniklých textových zprávách z mobilních telefonů - výrazně poškodily Bolsonarovu vládu a vyvolaly nenávist vůči Greenwaldovi v řadách brazilské ultrapravice. Ta ho absurdně označila za hackera.

Brazilský novinář Augusto Nunes. FOTO - Wikimedia commons

Předsudečná podpásovka

Nunes už dříve kritizoval Greenwaldovy rodinné poměry a tázal se, kdo se stará o děti, které americký novinář adoptoval společně se svým manželem, brazilským kongresmanem Davidem Mirandou. »Glenn Greenwald tráví dny na twitteru nebo přebíráním ukradených zpráv. David je v metropoli Brasílii… Kdo pečuje o děti, které adoptovali? Tím by se měl zabývat soud,« uvedl populisticky odpůrce LGBT Nunes.

Greenwald na Nunesovy komentáře reagoval v pořadu rozhlasové stanice Jovem Pan, když uvedl, že obvinění ze zanedbávání dětí vznesené vůči němu a jeho manželovi je ta nejodpornější věc, s níž se v životě setkal. »Máme spoustu neshod týkajících se politiky. Nemám problém s tím, že kritizuje moji práci, já také kritizuji tu jeho. To, co udělal, je ale ta největší špinavost, s níž jsem se za své novinářské kariéry setkal,« řekl Greenwald na adresu Nunese.

V nastalé hádce potom podle ČTK americký novinář opakovaně nazval Nunese zbabělcem a Nunes ho nakonec udeřil do tváře. Po několika dalších vzájemných šťouchancích od sebe oba žurnalisty odtrhli zaměstnanci rozhlasu. Greenwald se jim pak ještě jednou vysmekl ve snaze zasadit Nunesovi ránu pěstí.

Ciro: Je to verbež

Na ostře rozdělené brazilské politické scéně reakce na incident odpovídaly příslušnosti k jednotlivým stranám. Levicový politik Ciro Gomes, který vloni neúspěšně kandidoval na prezidenta, označil Nunese za verbež. »Je pomlouvačný, agresivní a hájí ty nejhorší hodnoty zkorumpované pravice,« uvedl Ciro, jenž ve zmiňovaných kontroverzních prezidentských volbách obsadil bronzovou pozici.

Dva synové prezidenta Bolsonara, trefně přezdívaného Brazilský Trump, naopak vyjádřili Nunesovi podporu. Kongresman Eduardo Bolsonaro na Twitteru napsal nepodařený vtip, že Nunes »legitimně bránil svou čest«.

Greenwald později na sociálních sítích označil Nunesův útok za homofobní a nebezpečný. »Miliony Brazilců a lidí na celém světě... mají také děti a oba rodiče přitom pracují, protože to z finančních důvodů potřebují, a protože to chtějí… ale on kritizuje jen nás,« uvedl, co ho na pokryteckém útoku Nunese naštvalo nejvíc.

(rj)