Ilustrační FOTO - Pixabay

Za Monte dei Paschi si bankéři posedí

Italský soud v pátek udělil 13 bývalým bankéřům Deutsche Bank, japonské Nomury a italské Monte dei Paschi tresty až 7,5 roku za obchody s finančními deriváty, které toskánskému bankovnímu domu pomohly zakrýt ztráty. Deutsche Bank a bance Nomura vyměřil pokutu a zabavení aktiv.

Německá banka má zaplatit 68 milionů eur (přes 1,7 miliardy korun), japonská 91,5 mil. eur. Italská banka, nejstarší bankovní ústav světa, dosáhla v roce 2016 u soudu urovnání sporu za 10,6 mil. eur, napsala agentura Reuters.

Bývalí bankéři odsouzení mimo jiné za chybné účetnictví a tržní manipulaci tvrdí, že jsou nevinní a chtějí se odvolat. Jako nejnižší sazbu soud vyměřil tři roky a pět měsíců vězení. Nejvyšší tresty přesahující sedm let si vyslechli bývalý předseda banky Giuseppe Mussari (7,5 let) a bývalý generální ředitel Antonio Vigni (sedm let a tři měsíce).

Jeden z největších finančních skandálů Itálie, kvůli kterému spáchal sebevraždu manažer David Rossi skokem ze středověkého sídla banky, se týká dvou obchodů s deriváty, které pro Monte dei Paschi zprostředkovaly Nomura a Deutsche Bank v roce 2009. Podle prokuratury banka Monte dei Paschi, založená roku 1472, pomocí zmíněných obchodů skryla ztrátu vyšší než dvě miliardy eur, kterou jí způsobila nákladná akvizice menšího konkurenta. Předloni pak musel banku před bankrotem zachránit italský stát vkladem osm miliard eur, napsala Reuters.

Deriváty jsou investice, jejichž hodnota je odvozena od jiných investic, které slouží jako takzvané podkladové aktivum. Tím může být například ropa nebo různé měny. Tento trh nebyl před finanční krizí v roce 2008 téměř regulován.

(ici)