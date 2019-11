Vnímejme dění kolem nás

Pomalu a jistě začínáme bilancovat končící rok 2019. Můžeme jej rozdělit na část pracovní a soukromou. Obě tvoří náš život a patří neodmyslitelně k sobě. Po pracovní stránce KSČM dosáhla mnoha úspěchů. Jedná se především o naplňování jednotlivých bodů našeho programu, ale také o nápravu excesů minulých pravicových vlád. Zlepšení postupuje, i když se mnohdy zdá, že pomalými krůčky. Bohužel se rychleji boří, nežli staví.

A jaká bude osobní bilance? Záleží na každém z nás, jaký účet vystavíme sami sobě. Neměl by to být soupis jen věcí důležitých pro nás. Dívejme se i kolem sebe, zda právě v našem okolí není někdo, kdo naši pomoc potřebuje. Někdy stačí málo, jen projevit chuť pomoci v osamělosti. Je mnoho seniorů, kteří nemají nikoho a i oni potřebují mít pocit, že jsou užiteční. Je toho hodně, co se od nich můžeme naučit. Mnohdy stačí sednout si nad šálkem čaje a povídat si. Mnohé z jejich zkušeností nám ukážou, co jsme sami dost dobře nepostihli. Zvláště teď, v čase podzimu a zimy, kdy Vánoce klepou na dveře, by nikdo neměl zůstat zcela sám. Stejně tak nezapomínejme na děti v dětských domovech.

Být vnímavý ke svému okolí patří k těm lidským vlastnostem, která by nám rozhodně neměla chybět. Zapřemýšlejme tedy nejen o tom, co se dotýká bezprostředně nás, ale i našeho okolí.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny