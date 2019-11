Nejde také o porušení lidských práv?

Čtvrtek. Česká televize. Ano, ta, kterou si všichni povinně platíme, a není proti tomu odvolání. Povinné školicí středisko kapitálu. Současné moci bych se neodvážil tvrdit, protože ani ti, které většina lidí zvolila jako své zástupce do parlamentu, jsou ve vládě, nebo dokonce byli většinou národa zvoleni do nejvyšší funkce, nejsou dost dobří, aby je podporovala. Taková je skutečnost. Může všechno, proto dál školí. V zájmu kapitálu.

Že to je jinak? Že poskytuje jen zpravodajství a za komentáře přizvaných hostů nenesou v ČT odpovědnost? Ale nesou. Stačí si přece vybrat »odborníka«, který souzní s jejich názorem, a ten namísto nich, tedy vedení České televize, řekne to, co by jinak museli říci jejich redaktoři a přitom tento postup zdánlivě budí pocit objektivnosti.

Ve čtvrtek jsem zaznamenal dvě přímo učebnicové ukázky. První byla rozebíraná informace o íránském jaderném programu. Írán podle ní přestupuje už čáru únosnosti a začal činit kroky, které povedou k jeho atomovému vyzbrojení. Je tak ještě více nebezpečným než dříve. Je hrozbou. Pro koho, víme. Pro Izrael a »demokratický svět«. O porušování lidských práv se nehovořilo. V tomto regionu je to třaskavá záležitost, zvláště když si připomeneme protiasádovské syrské demokraty a způsob vraždy kurdské političky. O rovnosti pohlaví atd. atd. se ani nezmiňuji. Ani o tom, kdo vlastně Íráncům přímo nahrál a umožnil znovu nastoupit cestu jaderného vyzbrojení. Odpověď je jasná. Nikoli však pro ČT. Byl to totiž Trump a jím vypovězená smlouva, kterou Írán do té doby dodržoval. Nyní ji už dodržovat nemusí, proč by tedy neudělal něco pro svou obranu? Američanům věřit totiž nelze.

Druhou učebnicovou ukázkou manipulace byla večerní diskuse vedená moderátorkou Písařovicovou s ministrem Petříčkem a europoslankyní Konečnou. Šlo o Hongkong a »touhu tamních obyvatel po demokracii«, o to, aby komunistická Čína »neohlodávala kousek po kousku« to, nač byli hongkongčané zvyklí, tedy prý »na svobodu«. Moderátorka vedla rozhovor jako obyčejně k odsudku »komunistické Číny«. A jak je v ČT zvykem, přítomní v takových pořadech, pokud netvrdí to, co Česká televize, nedostávají možnost plně vyjádřit své názory. Skákání do řeči, přerušování, aby se diskutující, jenž nehlásá názor shodný s ČT, nemohl plně soustředit. I v pořadu řízeném paní Písařovicovou tomu tak bylo.

Dosud jsem si myslel, že právě ona patří mezi slušnější. Mýlil jsem se. Jakákoli diskuse o tom, že i v Evropě máme demonstrace, že zákroky policie – Katalánsko, Francie – se neliší od těch v Hongkongu, nebyla připuštěna. Naopak moderátorka, když ani ministr Petříček nebyl dostatečně vstřícný, přitvrdila a otočila problém na dodržování lidských práv v Číně. Jak to, prý, že předseda Poslanecké sněmovny Vondráček, který je právě v Pekingu, se o tom nezmínil? Jak to, že Čínu nenapomenul? My přece jsme světovými ochránci lidských práv, což je »odkaz velikého Havla«. My, trpaslík, který si myslí, že vyrostl v obra. Tedy podle České televize a jejích redaktorů, které si vlastně platíme my všichni a vůbec nemáme vliv na to, jak se s našimi penězi zachází. Ale, napadá mě, není také naše, tedy lidské právo, abychom to věděli? A když nejsme spokojeni, abychom mohli od placení odstoupit? To však dnes nelze. Nejde tady o porušení našich lidských práv, když už se ČT jimi tolik zaštiťuje?

Otakar ZMÍTKO