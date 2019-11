Ilustrační FOTO - Pixabay

Evropských peněz na dopravu bude asi méně

Letos bude na dopravní stavby ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) vynaloženo přes 101 miliard korun, což je nejvíce od vzniku fondu v roce 2001.

V příštím roce by z fondu mělo na dopravní stavby směřovat 87 miliard korun, rozpočet se ovšem bude zřejmě v průběhu roku zvyšovat. Původně plánovaný rozpočet SFDI pro letošní rok počítal s výdaji kolem 86 miliard korun. V průběhu roku se zdroje navýšily o nespotřebované rezervy z předchozích let a také změny při realizaci investičních plánů. Rozpočet pro příští rok také není konečný a výdaje mohou dále růst. »Bude záležet, jak se bude dařit investorům naplňovat jejich investiční akce. Rozpočet je flexibilní,« podotkl na Žofínském fóru ředitel SFDI Zbyněk Hořelica.

Letos bylo z rozpočtu SFDI zatím vyčerpáno 77 procent z celkových výdajů. Šéf fondu upozornil, že závěr roku je tradičně obdobím s nejvíce fakturacemi.

Více než 41 miliard korun mířilo na neinvestiční výdaje, jako jsou opravy, údržby a provoz dopravních sítí. Další část peněz byla určena na investice do stavby a komplexních modernizací.

Hledají se nové zdroje

Hořelica také hovořil o plánovaných výdajích v dalších letech. V roce 2021 by rozpočet SFDI měl podle něho činit okolo 90 miliard korun, o rok později pak 85 miliard korun. Stát zároveň počítá s tím, že postupně budou klesat peníze z evropských zdrojů, hledá proto další zdroje. Tím by například mohly být projekty PPP, které zapojují do financování soukromý sektor, dále půjčky či úvěry.

Modernizace regionálních železničních tratí se může v příštích letech potýkat s problémy. Peníze z evropských fondů, které patří ke klíčovým zdrojům financování modernizací, budou nejspíš určeny především pro nejdůležitější dálkové tratě. Stát proto bude muset hledat i pro železnici peníze jinde, řekl náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček.

Podle Čočka to zatím vyplývá z tvorby programů financování z evropských fondů pro období 2021-2027. Peníze by podle něj měly směřovat zejména na stavby a rekonstrukce koridorů patřících do takzvaných transevropských dopravních sítí. Tam patří zejména důležité dálkové tratě.

Železnice zažívá boom

Ohroženy tak mohou být rekonstrukce zejména lokálních tratí mimo velká města. Podpora regionálních železnic, které fungují v rámci integrovaných dopravních systémů, by mohla pokračovat. Čoček ovšem upozornil, že při tvorbě nového programového období zůstává mnoho nevyjasněných otázek a podmínky čerpání evropských peněz se ještě mohou změnit.

Právě integrovaná doprava na železnici zaznamenává v posledních letech růst, kdy se na kolejích smazává rozdíl mezi městskou a regionální dopravou. To vede k přetěžování tratí, podle Čočka jsou požadavky na počet spojů už nyní vyšší, než jsou kapacity železnic. Na to doplácejí zejména nákladní dopravci, kteří zejména u velkých aglomerací musí často čekat nebo jezdit po objízdných trasách.

Počet cestujících na železnici roste nepřetržitě posledních deset let. Vloni vlaky přepravily více než 189,6 milionu pasažérů, což je meziročně o 6,5 milionu více.

(ng)