Luiz Inácio Lula da Silva. FOTO - Wikimedia commons

Lula: PT zlepší život Brazilců

Tisíce lidí se v sobotu sešly v Sao Paulu na mítinku, kde vystoupil brazilský levicový exprezident Luiz Inácio Lula da Silva po svém pátečním propuštění z vězení. Na svobodě bude, dokud nejvyšší soud nevyřeší jeho odvolání proti účelovému odsouzení za korupci.

»Chci jim říci, že jsem zpět.« Už touto větou Lula v sobotu vyvolal nadšení svých příznivců. »V roce 2022 levice, jíž se (ultrapravicový prezident) Bolsonaro tolik bojí, porazí krajní pravici,« pokračoval v projevu 74letý Lula. Po jeho boku stála jeho partnerka, kterou v pátek před věznicí představil svým příznivcům jako snoubenku. Socioložku Rosangelu da Silvaovou (52) podle agentury AFP poznal už předtím, než vloni v dubnu nastoupil do vězení v Curitibě. Lulova manželka, s níž byl přes 40 let, zemřela v únoru 2017.

V pátek byl Lula propuštěn poté, co nejvyšší soud najednou označil za neústavní možnost, že osoby odsouzené ve druhé instanci už nastupují výkon trestu. Verdiktu může využít asi 4900 uvězněných osob, které nevyčerpaly všechny možnosti odvolání. Jednotlivé případy zváží soudci vzhledem k riziku odsouzeného pro společnost. Šanci dostat se na svobodu má i několik desítek úředníků, politiků napříč spektrem či managerů odsouzených v obří korupční kauze zvané Lava Jato (Automyčka).

Pomohl z bídy milionům

V téměř hodinovém proslovu, který přenášely některé televize a sociální sítě v přímém přenosu, Lula také prohlásil, že jeho Strana pracujících (PT) chce zlepšit život Brazilců, jako to ostatně dělala, když byla u moci. Lula byl prezidentem od ledna 2003 do ledna 2011 a sociálními programy pomohl z bídy milionům lidí. Dodnes je proto velmi populární. Natolik, že byl jasným favoritem i loňských prezidentských voleb – a proto musel být (pravicí) nařčen a takto odstraněn. Nyní nesmí kamkoli kandidovat až do roku 2025. O to šlo především…

Nynějšího prezidenta Bolsonara Lula kritizoval za krajně pravicovou politiku, mluvil ovšem relativně smířlivě. Naopak Bolsonaro Lulu před novináři označil za ničemu, který je sice momentálně na svobodě, ale zůstává vinen.

Do vězení se Lula dostal podle ČTK za to, že podle soudu přijal jako úplatek luxusní byt, odsouzen byl za to v roce 2017 soudcem Sérgiem Morem, který je od letošního ledna (čirou náhodou) Bolsonarovým ministrem spravedlnosti, k devíti letům a šesti měsícům vězení. Vloni v lednu odvolací soud trest zvýšil na 12 let, letos v dubnu soud vyšší instance trest zkrátil na osm let a deset měsíců. Právě po prvním potvrzení trestu odvolacím soudem nesmí Lula podle brazilských zákonů kandidovat ve volbách.

Pustil se i do Trumpa

Lula v sobotním projevu kritizoval amerického prezidenta Trumpa. »Ať řeší problémy Američanů a neplete se do Latinoameričanů,« prohlásil Lula poté, co hovořil o Venezuele. Podle Luly by si měla každá země vyřešit problémy svého národa sama.

(rj)