Hedvábná stezka do Řecka?

Z řeckého přístavu Pireus u Atén by se s pomocí čínských investic ve výši až 600 milionů eur (15,3 miliard Kč) měl stát největší nákladní přístav Evropy.

Na plánu se v Aténách domluvil čínský prezident Si Ťin-pching s pravicovým předsedou řecké vlády Kyriakosem Mitsotakisem. Peking investice v Řecku spojuje se svým masivním infrastrukturním projektem nové Hedvábné stezky, připomínají agentury. Pro Řecko jsou čínské peníze jednou z možných cest, jak se vymanit z vleklé ekonomické krize. Obě země se proto rozhodly svou hospodářskou spolupráci posílit.

Většinový podíl v nejdůležitějším řeckém přístavu koupil čínský státní dopravní gigant Cosco už v roce 2016. Lídři obou zemí v Aténách mluvili o význačné strategické pozici přístavu, který má sloužit jako křižovatka mezi Asií, Evropou a Afrikou.

Čína hodlá v Řecku investovat také do bankovního sektoru. Guvernér řecké národní banky po setkání se zástupci banky ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) povolil této instituci otevřít v zemi svoje zastoupení. Tento měsíc už přitom v Řecku otevřela svou pobočku také čínská banka Bank of China.

Znakem prohlubující se spolupráce je také očekávání, že do Řecka v příštích letech přijede stále větší počet čínských turistů. Atény letos rovněž vydaly na 3400 Číňanům tzv. zlatá víza. Ty opravňují k pětiletému pobytu v zemi cizince, kteří si v Řecku koupí nemovitosti alespoň v hodnotě 250 000 eur (téměř 6,4 milionu korun).

