Zverev porazil světovou jedničku Nadala

Obhájce titulu Alexander Zverev vstoupil vítězně do tenisového Turnaje mistrů. Němec v Londýně porazil prvního hráče světového žebříčku Rafaela Nadala 6:2, 6:4 a radoval se nad Španělem z premiérové výhry. Souboj debutantů na Masters předtím zvládl lépe Řek Stefanos Tsitsipas, který ve skupině Andreho Agassiho porazil finalistu US Open Daniila Medveděva z Ruska 7:6, 6:4.

Nadalova prohra znamená, že pokud Srb Novak Djokovič vyhraje Turnaj mistrů bez porážky, ukončí pošesté v kariéře rok na postu světové jedničky a vyrovná rekord Američana Peta Samprase. Jednu výhru už si Djokovič ve skupině připsal a další může přidat v úterý, kdy hraje s Rakušanem Dominicem Thiemem.

Nadal se na Masters kvalifikoval popatnácté, ale hraje teprve poosmé. Většinou byl na konci sezony zraněný a i letos měl před startem problémy. Před cestou do Londýna měl potíže s břišními svaly, šetřil se v tréninku na podání a právě servis byl jeho nejslabší stránkou v duelu se Zverevem.

Němec od stavu 1:2 rozhodl zápas šňůrou sedmi her. Sám podával výtečně, dal jedenáct es a nečelil ani jednomu brejkbolu. Nadala porazil poprvé po předchozích pěti prohrách.

Jednadvacetiletý Tsitsipas se v Londýně radoval z premiérové výhry hned dvakrát, o dva roky staršího Medveděva totiž dokázal v šestém vzájemném zápase porazit poprvé. »Dohodl jsem se sám se sebou, že to budu zkoušet tak dlouho, dokud to nevyjde. A povedlo se to v nejlepší možný okamžik,« řekl.

Úvodní sadu získal Tsitsipas za 55 minut v tie-breaku 7:5, v devátém gamu druhého setu se mu pak podařil jediný brejk zápasu a duel dopodával.

(zr)