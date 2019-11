František Straka nečekal, že skončí jako trenér MFK Karviná. FOTO - ruik.cz

Motivátor Straka v Karviné skončil

U fotbalistů Karviné skončil po osmi měsících trenér František Straka. Vedení klubu ho odvolalo kvůli špatným výsledkům. Karviná prohrála posledních pět zápasů v lize, aniž v nich vstřelila gól, a je předposlední. Mužstvo podle klubového webu dočasně povedou asistent Marek Bielan a trenér brankářů Branislav Rzeszoto.

»Rozhodli jsme se Františka Straku z pozice hlavního trenéra odvolat z důvodů špatných a neuspokojivých výsledků, které při pohledu na tabulku značí předposlední patnáctou pozici v prvoligové tabulce. Trenéru Strakovi děkujeme za odvedenou práci a v další trenérské kariéře mu přejeme hodně štěstí,« citoval klubový web sportovního ředitele Lubomíra Vlka.

»Je to samozřejmě nepříjemné, abych řekl pravdu, tak jsem s tím nepočítal. Musím respektovat, že výsledky nebyly, to se nedá nic dělat. To je náš úděl, když se nedaří, odnese to většinou trenér. Spíš je otázkou, jestli je opravdu jen trenér ten, kdo za to může, nebo ne. V tom jsou určité otazníky,« řekl Straka.

»Jinak se k tomu stavím čelem, výsledky nebyly. Mrzí mě to, chtěl jsem určité kroky udělat, ale už je neudělám. Škoda, protože jsem se tady cítil dobře,« uvedl 61letý Straka.

K mužstvu přišel v březnu po odvolání Norberta Hrnčára s cílem zachránit Slezany v nejvyšší soutěži, což se mu povedlo. V současné sezoně je Karviná jediným týmem, který doma nezvítězil. Paradoxně však před vlastními fanoušky obrala o body díky bezbrankové remíze mistrovskou Slavii, což se v ligovém ročníku povedlo už jen Opavě.

Karviná naposledy v soutěži zvítězila 21. září v Příbrami, poté doma remizovala s Opavou a následně přišla sérii pěti porážek.

»Chtěl bych poděkovat fanouškům, ti byli úplně super. Děkuji za podporu v těžké situaci, v jaké jsem přicházel. Vyjadřovali ji neustále, za to jim moc, moc děkuji. Tak dobře už jsem se dlouho nikde necítil jako tady. Jak jsem říkal, tohle je náš osud, bohužel se stalo. Bojovali jsme i s tím, že jsme top hráče neměli, měli jsme velkou marodku, to nás sráželo. Ale to se člověk nesmí vymlouvat, tak to je,« prohlásil Straka.

»Ať si každý udělá úsudek sám. Myslím, že jsem tady udělal kus práce, do očí se můžu podívat každému. Samozřejmě to mrzí, ale život jde dál, to je můj osud,« konstatoval Straka.

Bývalý hráč a kouč Sparty je čtvrtým odvolaným trenérem v této ligové sezoně. Výpověď před ním dostali Ivan Kopecký v Opavě, Josef Csaplár ve Zlíně a Martin Hašek v Bohemians 1905.

(čtk)