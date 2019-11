Lužickosrbské gymnázium v Chotěbuzi. FOTO - wikimedia commons

Hledají se učitelé pro Lužické Srby

Očekávaný nedostatek učitelů v lužickosrbských školách na východě Německa chtějí místní úřady s ohledem na slovanskou příbuznost zacelit českými pedagogy.

Saské úřady si proto podle rozhlasové stanice MDR Sachsen pozvaly o uplynulém týdnu do Horní Lužice skupinu studentů z plzeňské Západočeské univerzity, aby je seznámily se školstvím a životem Lužických Srbů.

»Máme povinnost zajistit dostatek učitelů i na dvojjazyčných německo-lužickosrbských školách. A vycházíme z toho, že lidé, kteří hovoří česky, se lužickosrbsky mohou naučit poměrně snadno, neboť oba to jsou slovanské jazyky,« řekl Sebastian Handrick ze saského úřadu pro školy a vzdělání, kde má na starosti právě otázku výuky Lužických Srbů.

V Horní Lužici, která je součástí Saska, odejde do penze do roku 2025 z tamních slovanských škol okolo sedmi desítek učitelů. To bude pro místní dvojjazyčné školy velká rána, proto se úřady při hledání nápravy dívají i za hranice do ČR.

Dvojjazyčné názvy ulic v Chotěbuzi. FOTO - wikipedia commons

»Pokud chceme mladé lidi zaujmout, tak musí do našeho regionu přijet,« vysvětlil Handrick, jehož úřad exkurzi pro třináct českých studentů uspořádal. Češi se mimo jiné seznámili se saským školstvím a životem Lužických Srbů, jejichž zastřešující spolek Domowina rovněž navštívili.

»Je vidět, že je to příbuzný jazyk, ale správně rozumět se mu samozřejmě nedá,« prohlásila během exkurze 23letá česká studentka němčiny Arabella Kalis. Lužickou srbštinu tak Češka vnímá jako jiný cizí jazyk. »Ale věřím tomu, že by to šlo rychle a snadněji, naučit se ji ale člověk musí stejně,« dodala o lužické srbštině.

Pořadatelé podle MDR považují exkurzi za červený koberec, který Čechům do Lužice připravili. Ví ale, že mladí Češi jsou teprve na začátku studia, takže se ještě nechtějí rozhodovat, jak přesně bude jejich pracovní kariéra později vypadat. Od cesty studentů si však slibují, že by mohla jejich zájem o Lužici do budoucna podnítit.

Lužice, kterou Lužičtí Srbové obývají, je rozdělena na Horní a Dolní. Dolní se nachází takřka výhradně ve spolkové zemi Braniborsko, Horní pak v Sasku. Zatímco dolnolužickou srbštinou hovoří asi 7000 lidí, hornolužickou srbštinou okolo 25 000 lidí. Horní i dolní lužická srbština patří k západoslovanské jazykové větvi, kam náleží i čeština se slovenštinou.

(čtk)