Na sladké si připlatíme

Máte také rádi vánoční cukroví? Letos se nám bohužel prodraží. Ceny u potravin stoupají.

Trend tohoto navyšování bude patrně pokračovat. Zemědělci konstatují, že vzhledem k nízkým výkupním cenám se nevyplácí pěstovat cukrovou řepu. Nejsou schopni pokrýt náklady a s cukrovou řepou mnohde končí. Cena cukru tak brzy vyšplhá nahoru. Může to znamenat zvýšení ceny až o 20 procent. Česká republika je zatím ve výrobě cukru soběstačná. V provozu je u nás nyní sedm cukrovarů. Pokud se cukrová řepa přestane pěstovat, budeme opět závislí na dovozech, a to rozhodně není dobrá perspektiva. Je nutné tento varující problém urychleně řešit. Úkol je to především pro příslušné ministerstvo. Byl bych nerad, aby děti znaly cukrovou řepu pouze na obrázku v učebnicích, vůbec nemám chuť na hořký čaj.

KSČM má ve svém programu důslednou podporu zemědělství a já toto budu důrazně prosazovat.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM