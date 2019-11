Vstříc euroodvykací kúře

Andrej Babiš s oblibou vystupuje jako radikální nekompromisní vůdce utlačovaných. Naposledy to prokázal na uplynulém setkání vrcholných představitelů sedmnácti údajně chudších členských států Evropské unie, kdy svým typickým způsobem krátkých úderných vět podrobil zdrcující kritice neschopnou a přebujelou Evropskou komisi a její návrh rozpočtových pravidel na fiskální období 2021-2027. Vzato šmahem, jak se sluší a patří na člověka, který »maká« za všechny a ve prospěch všech. Nicméně neopomenul zdůraznit především význam dotací do zemědělství a navazujících odvětví. Zásadově prohlásit, že k žádné redukci do navrhovaných 10 procent »nesmí dojít«. Doufám, že alespoň jeden z hostů věděl, že ostrá slova kritiky proti unijnímu rozpočtu vznáší člověk, jehož bohatství a moc vzešly právě z tohoto segmentu výroby. Boj za práva a finanční pomoc pro zemědělce tak u tohoto klasického českého oligarchy vyznívá poněkud falešně.

Společný evropská rozpočet představuje přibližně procento ekonomického výkonu Evropské unie. Tato relace je dlouhodobě stálá i za situace, kdy hospodářský, sociální i kulturní vývoj v Evropské unii přináší nové, dosud nepoznané a finančně náročné projekty masovou imigrací počínaje a planetární klimatickou agendou konče. Kdo rozhodne, co je existenčně významnější, a kde se na to vezmou prostředky? K tomu se zatím příliš mnoho unijních lídrů nevyjadřuje, a když, pak spíše po vzoru Babiše negativně v úsilí o zachování dosavadních výhod.

Evropská komise chce, aby se příspěvek do evropského rozpočtu nepatrně zvýšil na 1,1 až 1,2 procenta (v našem případě jde o částku menší než je dotace na zlevněné jízdné »chudým studentům«). Tato částka by byla použita na migrační krizi, posílení evropské obrany nebo zvýšení bezpečnosti před teroristickými útoky. Má Babišovo odmítání svědčit o jeho iluzích, že stát uprostřed Evropy obklopený »spojenci« se nemusí o svou bezpečnost obávat?

Koaliční vláda by se měla především zabývat tím, jak nahradit snížení dotací z evropských fondů v důsledku změn podmínek pro jejich čerpání například z kohezních fondů. Místo aktuálních více než 23 mld. euro vyčleněných pro Česko v letech 2014-2020 to bude podstatně méně, byť celkově ještě zůstaneme čistými příjemci. Díky hospodářskému růstu už některé české regiony nebudou oprávněny pobírat peníze na podporu méně rozvinutých oblastí. Bohužel, naše vláda je tak »kvalitní a předvídavá«, že se snížením přísunu peněz z Bruselu nepočítá, naopak. Představa, že roh hojnosti z kritizovaného Bruselu nevyschne, je falešná.

Ladislav ŠAFRÁNEK