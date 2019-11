Prý byl zničen svobodný trh

Poslouchám v rádiu profesora Zeleného, který žije a učí v USA. Překvapivě pro mě říká, že svobodný trh byl zničen státními intervencemi. Tak si říkám, kdy se to stalo? Je to chyba? Proč se to stalo?

Začal to v roce 1933 prezident Roosevelt, když pod vlivem ekonoma Keynese zahájil kampaň ekonomického oživení New Deal poté, co USA drtila hospodářská deprese jako důsledek volného trhu a spekulací?

A proč tedy Václav Klaus o volném trhu mluvil začátkem 90. let a všichni mu tleskali? Copak nestudovali důvody a důsledky velké krize ve 30. letech? To se ve svých studiích nedostal až ke Keynesovi a zůstal u ekonomického neoliberalismu rozdávání - privatizace státu M. Thatcherové?

A najednou po letech budování volného trhu zde máme něco, čemu se říká rentiérský kapitalismus. Ten termín je výstižný a nevím, zda jej vymyslela Ilona Švihlíková, ale jistě jej často používá. Výstižné.

Všichni kapitalisté dnes s velkou radostí privatizují velké zisky ze svých spekulací a vytvořených bublin. Všeho dočasu. I v dnešní době máme bubliny a čekáme další. Když ta splaskne, tak všichni ti šikuldové a manažeři budou natahovat ručičky ke státu, aby jim pomohl. To samé platí i na případy sucha, mokra, nebo když krachují automobilky a hypoteční ústavy, jak tomu bylo po roce 2008 v USA. Podpořit drobné sadaře a výrobce je jistě namístě, ale firmu typu Agrofert s jejich zázemím? Tak to neberu!

Tomuto procesu se říká privatizace zisků a socializace ztrát. Je to proces mlaskání kapitalistů v době prosperity, a když přijdou krize, tak se ztráty, dluhy a závazky převedou na občany. Je to vlastně dokonalý systém, jen ti dlužníci si nějak neuvědomují, že jimi jsou.

Pokud není volný trh, tak proč potřebujeme kapitalisty?

Ty výše popsané jistě nepotřebujeme. V minulosti se kapitalista zastřelil, když mu nevyšel podnikatelský záměr, dnes dostane zmíněný zlatý padák.

Josef ŠVARCBEK, člen ÚV KSČM