Všechno lze obrátit naruby

Každý život lze převyprávět podle potřeby těch, kteří to potřebují, i každá moc to dokáže. Také archivní dokumenty k tomu lze najít nebo dodatečně vytvořit či přizpůsobit a jiné, které svědčí o opaku, je možné odložit anebo přímo zničit. Jak víme z poslední doby, také Mussoliniho lze bez problémů opět postavit mezi pozitivní velikány. I Háchův životopis lze vykládat různě. Jsme schopni dát satisfakci dvojici Bonnie a Clyde a v obdivu nad činy SS-hrdiny Skorzenyho vynechat všechna vraždění, která zůstala za nimi a líčit je jako citlivé lidi, kteří obdivovali umění, hladili děti a měli svoje kouzlo, jež jen současné lidstvo nedokáže ještě ocenit. Ne, to už nemám na mysli ty, které jsem předtím jmenoval, ale nacistické generály s jejich hrdinskými činy, kteří se pomalu, plíživě, dostávají dokonce i k nám.

Cokoli lze postavit na hlavu, každou osobnost vykládat přijatelně anebo negativně či třeba ji jen ponížit smítky, které na ni naházeli jiní. Po Valdštejnovi lze nazvat naše vojenské jednotky a s jeho jménem jít do vojenských akcí, Jana Žižku naopak obvinit, že byl lapkou a krok za krokem ho vymazávat z dějin. Znovu se snažit postavit pomník Radeckému, za nímž v Itálii teklo nemálo krve Italů toužících po svobodě, a strhnout pomníky Julia Fučíka, protože byl nemorálním už tím, že byl komunista.

Nemohu se nezmínit ani o »novém pohledu« na naše osvobození. Rudá armáda nás prý nepřijela osvobodit, ale okupovat v zájmu sovětské moci. V Praze se prý již nebojovalo, i když pro jistotu neudržovaný pomník na Barrandově obsahuje mnoho jmen padlých ještě z 9. května 1945 navečer. Velitel Koněv byl údajně masový vrah. Tam až dospěla současná politická moc, aby pošlapala památku 144 000 sovětských vojáků, kteří padli na našem území za naše osvobození.

Nejde o český přístup. Je mezinárodní. Proto jsem použil i zahraničních příkladů. Mohl jsem jako příklad použít i seriál, který má »běžet« na prvním, tedy státním ruském televizním kanálu a o němž nás s předstihem informovaly zpravodajské organizace, včetně naší ČTK. Tentokrát půjde o téma Lenin. Prý na základě »dokumentů« objevených nedávno v ruských archivech bude »stržena maska« z jeho tváře a odhaleno dosud skrývané zlo. Bude prý představen ze všech stran, dokonce jako psychicky nemocný člověk, agent vilémovské německé vlády, vrah, který chtěl vyvraždit miliony lidí, aby mu nestáli v cestě, maloměšťák s motýlkem a hůlkou v ruce.

Dal jsem si otázku, proč zase jednou má být překročen v zájmu kohosi Rubikon? Protože stále většina Rusů uctívá Lenina jako jednu z nejvýznamnějších postav své historie. Protože také ve světě je stále Lenin pozitivní postavou a s ním i Velká říjnová revoluce a její socialistické zaměření. Protože jeho myšlenky jsou stále živé. Útoky na Lenina nejsou nové. Překvapivé však je, že do Lenina se pustila ruská státní televize. Možná ovšem, že v Rusku jsou na tom stejně jako u nás a televizní redaktoři si myslí, že jen oni mají pravdu a nikdo do jejich výkladu nemá co mluvit.

Kdysi jeden významný básník napsal báseň Nezničitelný nápis. Byla o tom, jak kdosi na zeď kdesi ve světě napsal jméno Lenin. Nařídili ho odstranit. Přišli dělníci a odstranili ho, ale ono prosvítalo dál ze stěny domu. Ano. Ani nový pokus o zničení Leninova odkazu nemůže mít úspěch, i když ho budou stále opakovat, i když dokonce vyjde z Ruska. V zájmu Ruska to ovšem není. Proto se nedivím, že zástupci ruských komunistů proti tomu už protestovali.

Jaroslav KOJZAR