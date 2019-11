Svoboda

Veškeré sdělovací prostředky v současné době oslavují 30 let svobody. Ano, máme svobodu cestování, můžeme svobodně volit, a máme svobodu říkat své názory (většinou).

Jenže každá mince má dvě strany. I svoboda je takovou mincí. Jednu stranu má tato opěvovaná mince lákavou, blýskavou. Ale nesmíme zapomínat i na tu druhou, která umí být i hodně temná.

Jak to? Je to jednoduché. Příklady vidíme všude kolem sebe. Na jedné straně je možnost svobodně si koupit tolik bytů, na kolik mám. A svobodně je pak za slušné peníze pronajímat. Na druhé straně je zvláště v Praze nemožnost koupit si byt, založit rodinu, protože ceny jsou uměle tak vysoké, že jsou pro mnohé nedosažitelné.

V rámci svobodného podnikání můžete nabízet prakticky cokoliv, komukoliv za jakkoliv vysokou cenu, podaří-li se vám zákazníky šikovně zmanipulovat. Netřeba vysvětlovat pojem šmejdi, že?

Máme svobodný trh, máme plné obchody a můžeme si svobodně zvolit, zda koupíme zboží naše, či dovozové, kvalitní i »odpadové«, obyčejné i luxusní. Nehledě na to, co znamená pro naše zdraví, odkud zboží cestovalo, jakou má ekologickou zátěž a co se děje s neprodanými kusy.

Máme svobodu nakupovat prakticky cokoliv. A máme možnost svobodně se rozhodnout k nákupům i v momentě, kdy na ně nemáme. Zadlužit se, jak také jinak. V lepším případě u bank, v horším u lichvářských firem.

A dalším takovým příkladem mohou být i exekutoři. Zatímco například v mnohými opěvovaném vyspělém Německu mohou být exekutoři pouze státní, u nás si mohou právníci svobodně založit exekutorskou kancelář a vydělávat nemalé peníze při »obchodování« s dluhy.

Máme svobodu pohybu. Můžeme svobodně cestovat, kdokoliv se může přesunout a přestěhovat kamkoliv. Zmizela kontrola na hranicích. Ale druhou stranou mince je nekontrolovatelná migrace, obchod s pracovními silami, nekontrolovaný a nekontrolovatelný nárůst počtu cizinců u nás.

A můžeme pokračovat. Další svobodou je třeba i svoboda pohybu vlastními prostředky. Na druhou stranu nadáváme na věčně zacpané silnice, předražený benzin, smog ve městech. Přitom mnohé autobusy jsou poloprázdné.

Svoboda bez regulí, bez pravidel a bez omezení je svobodou jen pro hrstku vyvolených. Většinou těch s ostrými lokty a bez skrupulí. Ale většině ostatních může taková svoboda škodit a mnohým i vážně ubližovat.

A ještě jeden postřeh. V autobusu jsem zahlédla ceduli »Nejezděte v demokracii zadarmo. Platíme za to všichni«. Tento vzkaz černým pasažérům má docela hluboký podtext…

Helena KOČOVÁ