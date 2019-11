Ilustrační FOTO - Pixabay

Zaměstnavatelé i odbory pro vyšší růst platů učitelů

Zástupci zaměstnavatelů a odbory budou jednat s poslanci o posílení rozpočtové částky na platy učitelů. Podporují požadavky na jejich 15procentní růst.

Vyplynulo to z vyjádření viceprezidentky Svazu průmyslu a dopravy Mileny Jabůrkové a místopředsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Víta Samka. Konkrétní návrhy přesunů peněz uvnitř projednávaného rozpočtu na příští rok zatím nezveřejnili. Jabůrková pouze uvedla, že o požadavcích chtějí jednat s hospodářským a rozpočtovým výborem Sněmovny.

»Svaz průmyslu a dopravy a také Konfederace zaměstnavatelských svazů podporují naplnění slibu vlády, kterým bylo zvýšení platů učitelů o 150 procent proti roku 2017, což znamená 15procentní navýšení každý rok,« uvedla Jabůrková. Podle Samka odpovídající vzdělání nezajistí učitelé, kteří nebudou dostatečně odměňováni.

Počátkem roku premiér Andrej Babiš (ANO) mluvil o 15procentním růstu učitelských platů, který by se rovnoměrně rozdělil mezi tarifní a netarifní složku. V Českém rozhlase uvedl, že nezáleží na tom, zda příští rok učitelé dostanou 15 a další rok 10 procent, či naopak. Závazek podle něj je, aby v roce 2021 dostávali minimálně 150 % výše mzdy z roku 2017.

Navržený rozpočet předpokládá desetiprocentní růst, tedy zhruba o 11 miliard korun. Kabinet schválil minulý týden navýšení tarifního základu platů učitelů o osm procent, což představuje osm miliard korun. Zbytek má jít na odměny a příplatky. Odbory žádaly růst tarifů o deset procent, minulou středu kvůli tomu organizovaly stávku.

KSČM podpoří každé zvýšení platů učitelů

Člen školského výboru Ivo Pojezný (KSČM) našemu listu potvrdil, že komunisté podpoří každé zvýšení učitelských platů, důraz kladou na to, aby bylo směřováno především do tarifní složky. »Vždy jsme podporovali co nejrychlejší navýšení platů, kdyby to bylo už před rokem, tak by nám to vůbec nevadilo. Pokud se to podaří prosadit do rozpočtu, tak jsme samozřejmě pro, nám jde ale o to, aby co největší částka šla na tarifní platy, nikoli do nenárokové složky, protože může dojít ke krizi, a bohužel nenárokové složky jako kdyby kantoři neměli. Pokud to bude v tarifech, tak jsme si jisti, že tyto peníze budou dostávat i do budoucna,« řekl poslanec.

Odborová konfederace a Svaz průmyslu a dopravy podle Samka požádaly dopisem čelné politiky, aby zajistili dodatečných pět miliard korun. Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců podle něho připravili konkrétní návrhy přesunů peněz v rozpočtu, které chtějí nejprve projednat s poslanci. Jabůrková připomněla ambice ČR stát se lídrem v digitálních technologiích a v umělé inteligenci. Zvýšení platů učitelů je podle ní investicí do konkurenceschopnosti země.

»Je poctivé a spravedlivé, aby je Sněmovna slyšela, jsou to právě oni, kteří rok co rok zvyšují hrubý domácí produkt naší země,« uvedla na adresu zaměstnavatelských svazů a zástupců zaměstnanců místopředsedkyně školského výboru Kateřina Valachová (ČSSD), pod jejíž záštitou se setkání konalo.

Podle Pojezného sociální demokracie, která je ve vládě, měla šanci vyjednat požadované navýšení v rámci koaliční skupiny a platy učitelů už mohly být dávno navýšeny na požadovaných 130 % průměrného platu. »Jestli se jim to nepodařilo a dělají to tímto způsobem, tak to spíš považuju za takový podraz na partnerovi. To, že je nyní paní Valachová tak aktivní, připisuji spíš tomu, že sociální demokracii se nedaří a snaží se to nějak zvrátit,« míní Pojezný.

Odbory dlouhodobě usilují o zvýšení platů učitelů na 130 % průměrné mzdy, chtěly toho docílit do roku 2020. Průměrná hrubá mzda v letošním prvním čtvrtletí činila 32 466 korun, což by znamenalo, že by učitelé měli mít 42 205 korun. Ve skutečnosti ve stejném období brali v průměru 36 224 Kč, tedy kolem 112 % průměrné mzdy.

(jad)