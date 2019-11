Rakušan Thiem prvním semifinalistou

Tenisový Turnaj mistrů se pomalu blíží ke konci první fáze. Už známe prvního semifinalistu. Je jím Dominic Thiem, který se mezi poslední čtyřku probojoval až se při svém čtvrtém startu. Šestadvacetiletý Rakušan po výhře nad Švýcarem Rogerem Federerem zdolal i Srba Novaka Djokoviče 6:7, 6:3, 7:6 a s předstihem má jistý postup ze skupiny Björna Borga.

V utkání dlouhém dvě hodiny a 47 minut uspěl Djokovič v tie-breaku prvního setu poměrem 7:5. Do druhého setu vstoupil lépe útočně naladěný Thiem, získal brejk na 2:0, který do konce sady udržel a vynutil si rozhodující dějství. Na úvod třetí sady Rakušan znovu vzal Srbovi servis, ale Djokovič srovnal na 3:3. Thiem vybojoval čistou hrou brejk na 6:5, ale nedokázal zápas dopodávat a zdálo se, že ho ztratí. V tie-breaku totiž prohrával 0:3, od stavu 1:4 ale uhrál pět míčů v řadě a po chybě Djokoviče proměnil druhý mečbol.

Přímý souboj

Djokovič potřebuje dnes porazit Federera a postoupit do semifinále, aby měl naději přeskočit Španěla Rafaela Nadala ve světovém žebříčku a ukončit pošesté rok na místě světové jedničky. Velké rivaly tak čeká přímý souboj o postup. Bude to jejich 49. vzájemný duel. V dosavadní bilanci vede 26:22 Djokovič, který vyhrál poslední čtyři utkání. »Pořád jsem ve hře. Rozdáme si to v přímém souboji s Rogerem. Vítěz půjde do semifinále, poražený skončí. Tak prosté to je,« říká Djokovič, jenž turnaj pro osmičku nejlepších hráčů ovládl pětkrát, zatím odehrál jedenáct ročníků a třikrát končil ve skupině.

Jaká bude odveta?

Šestinásobný šampion Federer, který startuje na vyvrcholení sezony ATP Tour posedmnácté, neprošel do semifinále pouze jednou, v roce 2008. Pro dvacetinásobného grandslamového šampiona bude zápas příležitostí k odvetě za takřka pětihodinové finále Wimbledonu, které ztratil v historicky prvním tie-breaku pátého setu, přestože měl předtím dva mečboly.

»Oba jsme od té doby odehráli spoustu dalších zápasů, už je to pryč, alespoň z mé strany. Myslím, že oba z toho duelu můžeme čerpat sebevědomí. On samozřejmě spoustu, já asi o trošku míň… Nikdy to ale nebylo tak, že bych doufal, že už nikdy nebude v mojí části pavouka. Myslím, že je pro mě dobře, že se zase utkáme. Osobně jsem z toho nadšený,« dodává Federer.

DVOUHRA

Skupina Björna Borga

Thiem (5-Rak.) - Djokovič (2-Srb.) 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5), Federer (3-Švýc.) - Berrettini (8-It.) 7:6 (7:2), 6:3. Pořadí: 1. Thiem 2, 2. Djokovič 1, 3. Federer 1, 4. Berrettini 0.

ČTYŘHRA

Skupina Jonase Björkmana

Klaasen, Venus (5-JAR/N. Zél.) - Kubot, Melo (2-Pol./Braz.) 6:3, 6:4, Ram, Salisbury (4-USA/Brit.) - Dodig, Polášek (8-Chor./SR) 3:6, 6:3, 10:6. Pořadí: 1. Klaasen Venus 2, 2. Kubot, Mělo 1, 3. Ram, Salisbury 1, 4. Doddig, Polášek 0.

(vs, red)