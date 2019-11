Ilustrační foto - wikimedia commons

Pokračuje obnova autobusů MHD

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova převzal další tři městské autobusy Solaris Urbino 12 CNG.

Autobusy jsou pořizovány v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP – 50. výzva, ITI – 6. výzva) s názvem projektu Udržitelná veřejná doprava – ITI. »Tento projekt je rozdělen na etapu I. a II. V rámci I. etapy bylo v roce 2018 dodáno osm 12metrových autobusů a během druhé etapy bude dodáno dalších pět autobusů – nyní třikrát Solaris Urbino CNG 12 m a do června 2020 převezmeme dva kloubové autobusy Solaris Urbino CNG 18 m). Jsou to opět autobusy na pohon CNG který je nejen šetrnější k životnímu prostředí, ale také jsou nižší provozní náklady – čímž můžeme navýšit mzdy našich zaměstnanců. Klimatizace, nízkopodlažnost, připojení na Wi-Fi… O tom se zmiňovat nebudu, to je u nás už standard,« upřesnil chomutovský radní a předseda představenstva dopravního podniku Jaroslav Komínek (KSČM).

Po zapojení dotace činí cena jednoho 12metrového autobusu 954 tisíc Kč a 18metrového autobusu 1 220 700 Kč.

»Nové autobusy splňují emisní normu EURO 6 a mají plnohodnotnou klimatizaci v interiéru vozidla. V každém autobusu je zabudovaný kamerový systém v interiéru vozidla, včetně couvací kamery. Dodané autobusy jsou v podnikových barvách: modro-bílé se stříbrným pruhem,« dodal ředitel dopravního podniku Petr Maxa.

Dopravní podnik provozuje celkem 36 městských autobusů, z toho na zemní plyn je 23 vozů (64 %).

