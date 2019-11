Carles Puigdemont. FOTO - wikimedia commons

Britský úřad Španělsku nevyhověl

Britský úřad pro evropskou policejní spolupráci odmítl evropský zatykač, který minulý týden vydal na katalánskou političku Claru Ponsatíovou soudce španělského nejvyššího soudu.

Ponsatíová nyní žije ve Skotsku a španělská justice ji viní ze vzpoury kvůli referendu o nezávislosti Katalánska z roku 2017. Informoval o tom deník La Vanguardia, podle nějž úřad britského ministerstva vnitra považuje eurozatykač na Ponsatíovou za nepřiměřený ve vztahu k britskému právu.

Dvaašedesátiletá ekonomka Ponsatíová ve Skotsku přednáší na univerzitě v Saint Andrews a z vlasti utekla před dvěma lety s katalánským expremiérem Carlesem Puigdemontem, v jehož regionální vládě byla od července do října 2017 ministryní školství. Kvůli snahám o nezávislost Puigdemontův kabinet tehdejší španělská vláda v souladu s ústavou a se souhlasem parlamentu odvolala a její členy pak španělská justice soudila za vzpouru.

Clara Ponsatíová. FOTO - wikipedia commons

Britský úřad pro policejní spolupráci podle španělských médií v prohlášení uvedl, že se zatykačem ze Španělska dál nebude zabývat, pokud mu Madrid nedodá jiné relevantní informace. Evropský zatykač prověřil podle britského úřadu jeho specializovaný právník, který shledal, že vzhledem k britskému právu není "přiměřený".

»Zatykač byl vrácen Španělsku s tím, ať ho vysvětlí, což znamená, že profesorka Clara Ponsatíová nepůjde ve čtvrtek 7. listopadu na policii v Edinburghu, jak měla původně v úmyslu. Ruší se i čtvrteční výslech před soudcem,« uvedl právník Ponsatíové v prohlášení.

Evropský zatykač vydala na Ponsatíovou, Puigdemonta a dalších několik uprchlých katalánských exministrů už na podzim 2017 soudkyně španělského soudu. Po ní kauzu převzal soudce Pablo Llarena, který zatykače nejprve zrušil a loni začátkem roku je opět vydal. Loni v červenci je znovu zrušil, když německý soud umožnil vydat Puigdemonta do Španělska jen za zpronevěru veřejných peněz, ale nikoli za vzpouru. Llarena tehdy ponechal v platnosti jen zatykače národní.

Soudce Llarena eurozatykače na uprchlé katalánské politiky nyní obnovil poté, co v polovině října španělský nejvyšší soud kvůli referendu z roku 2017 vynesl verdikt nad 12 katalánskými politiky, kteří před španělskou justicí neuprchli. Devět z nich skončilo ve vazbě a minulý měsíc dostali tresty vězení od devíti do 13 let. Kvůli verdiktu vypukly v Katalánsku demonstrace požadující propuštění katalánských politiků z vězení.

(čtk)