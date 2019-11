Křehký klid zbraní

Jihosúdánský prezident Salva Kiir se před týdnem dohodl s opozičním lídrem Riekem Macharem na posunutí termínu pro vznik společné vlády o 100 dní.

Oznámily to úřady v Ugandě, kde se vyjednávání uskutečnilo. Vláda měla podle mírové dohody z loňského září vzniknout 12. listopadu. Oba lídři však uvedli, že je předtím ještě potřeba vyjasnit některé otázky ohledně bezpečnosti a způsobu vládnutí. Společnou vládu obou rivalů se v minulosti nepodařilo ustavit už několikrát.

Jihosúdánský prezident Salva Kiir. FOTO - wikipedia commons

Cílem rozhovorů bylo předejít tomu, aby se po jmenování vlády nejmladší stát na světě znovu propadl do občanské války. Podle mírové dohody se má stát Machar Kiirovým viceprezidentem. Byl to však Machar, který již před několika dny oznámil, že se do země ve stanovený čas nevrátí a žádal o prodloužení termínu.

Ve smluveném sto dní trvajícím období spolu mají Uganda, Keňa, Súdán a Jižní Súdán společně pracovat na vyřešení všech sporných otázek. Experti však varují, že bez zásadní změny v přístupu zůstane situace po uplynutí této doby zřejmě stejná.

Alan Boswell z Mezinárodní krizové skupiny (ICG) je však toho názoru, že se odložením termínu podařilo předejít porušení křehkého klidu zbraní. Obě strany se totiž vzájemně obviňovaly, že neplní svou část dohody. Hlavním problémem podle Reuters nadále zůstává, že v zemi působí dvoje ozbrojené síly. Jedním z cílů mírové dohody je bojovníky obou složek zaregistrovat, shromáždit, odzbrojit, vycvičit a spojit. Zatím se nepodařilo dokončit ani první z těchto kroků. Nejasno je také v otázce kontroly hlavního města, která v minulosti již dvakrát způsobila obnovení bojů mezi oběma stranami.

(čtk)