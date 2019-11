Audience

Výjimečná situace a skvělý zážitek, řekl trenér fotbalistů pražské Slavie Jindřich Trpišovský o audienci u prezidenta republiky Miloše Zemana. Pozvánku na Hrad dostal po šokující remíze týmu na půdě slavné Barcelony spolu s brankářem Ondřejem Kolářem, záložníkem Tomášem Součkem a šéfem klubu Jaroslavem Tvrdíkem.

Zatímco si slávisté »milé setkání« pochvalovali, ozval se najednou zástup pochybovačných, kritických, až nenávistných komentářů, kam že to ti sešívaní vlezli. Je to kolaborace s Čínou, kam nás táhne sama Zeman. Mám k tomu pár drobných poznámek. A předem podotýkám, že nejsem fanoušek Slavie. To jen na okraj.

Zaprvé: Miloš Zeman je legitimně zvoleným prezidentem. Tato legitimita je zřejmě nejvyšší ze všech předchozích hlav státu, a to proto, že jej vybral sám lid v přímé volbě. To je velký rozdíl například oproti pánovi, co žadonil o zvolení před parlamentem a tvrdil, že bude úřad vykonávat jen dočasně, a pak se kvůli němu měnila Ústava, aby k nastávajícímu volebnímu období přibylo další.

Zadruhé: Prezident podle kritiků přijal slávisty, aby se zavděčil Číňanům. Proč to prý udělal u fotbalistů, kteří »ničeho nedosáhli« a ne u medailistů ze sportovní střelby, úspěšných vodáků či zástupců úpolových sportů? Přiznávám, že schválně nikoho nejmenuji, protože nechci snižovat žádný z úspěchů, naopak si vážím každého sportovního triumfu a oceňuji, co vše za ním stálo. Jen bych si ale dovolil rýpnout do vosího hnízda. I ta »ubohá« remíza ve slavném chrámu Nou Camp má ve světě mnohem větší zvuk než jakýkoli individuální úspěch. O medailích z MS nebo ME, ať už v jakémkoli individuálním odvětví, se za minutu (bohužel) neví, kdežto i pouhý bod proti Messimu a spol. udělá naší zemi reklamu jako máloco. Ať se nám to líbí nebo ne, fotbal je zkrátka fenomén! A navíc – Zeman nezval slávisty jen kvůli jednomu výsledku. Jedna vlaštovka jaro nedělá. V případě Trpišovského týmu jde ale o dlouhodobou záležitost…

A konečně zatřetí. Zažil jsem ještě jako řadový redaktor na tiskových konferencích několik ústrků či posměšků. »Jak můžeš dělat pro komunistický plátek?« »K psaní pro Haló noviny bych se nesnížil.« A podobně. Uplynula nějaká voda ve Vltavě a já jsem se stal šéfredaktorem, zatímco dotyční »demokratičtí moralisté«, jak to tak v kapitalismu chodí, přišli o práci. Jak myslíte, že reagovali? Přesně si to pamatuji, bylo jich více než prstů jedné ruky. Ptali se mě, jestli bych pro ně nenašel v Haló novinách místo…! Proč to celé vyprávím v souvislosti se Slavií? Až někdo bude zase poukazovat na to, že Slavia těží z čínských peněz, k čemuž by se on v životě nesnížil, aby raději »nikdy neříkal nikdy«. Právě tyto peníze umožnily propagaci českého fotbalu, jakou produkuje Slavia a jakou jsem ji v podání našeho klubu ještě nezažil. A propos, o co jsou čínské peníze špinavější než ty z rukou pochybných miliardářů, za něž v minulosti s úspěchem kopaly jiné týmy…

Petr KOJZAR