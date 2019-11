Kapitalismus nikdy nebude existovat bez válek

Ze všech stran, možných i nemožných, na nás útočí informace o tom, jak rok 1989 zachránil demokracii a svobodu. Opravdu se tomu nedá uniknout. Uplynulo 30 let budování kapitalismu. A já pořád slyším, jak se máme s tou svobodou a demokracií dobře. Nejen že ti, co vše organizovali v roce 89, ušili na lidi podvod a rozkradli, zruinovali republiku, ale chtějí nám, respektive našim budoucím generacím, sebrat i naději na lepší život v budoucnu. Kapitalismus nikdy nebude existovat bez válek, zdůrazňuji – nikdy! Ani bez vykořisťování, bez sociální a třídní nespravedlnosti! Já tvrdím, že proto se mít dobře nikdy nemůžeme. Možná se to týká jen bohatých a jejich obsluhy.

Třicet let přešlo a dneska vidíme, že ve světě je rozpoutávána neustále spousta válek, převratů, ekonomického násilí, a to bez ohledu na lidský život. Nu co? Je to pro ně jen lidský materiál, jak se píše i v řadě vědeckých prací i v Česku. Pro tento imperiálně kapitalistický systém je nelidskost podstatou a základem vlastní existence. Proto nikdy jej nebudu respektovat. Sledujeme také stále větší projevy neofašismu. Navíc neoliberály organizované demonstrace na celém světě to ukazují, ať už ve Francii, Španělsku, čínském Hongkongu, Chile, ve Venezuele, na Ukrajině, v Polsku a v řadě dalších zemí, kde vzrůstá obrovská vlna organizovaného napětí.

Milion chvilek šel tak daleko, že spolu s lidmi zcela odkrytě napojených na U. S. ambasádu se snaží aktivovat a zapojit děti ze základních škol »v rámci vzdělávání«, kde je ze zákona politická agitace zakázaná, do těchto procesů, které by velmi rádi zakončili duhovým převratem. Je to novodobá forma neofašismu, který otevřeně vkročil do naší společnosti přesně už 17. listopadu 1989!

Přišla s ním o 20 procent vyšší kriminalita a vše, co s ní souvisí, tedy drogy a prostituce, v míře nám do té doby neznámé, lež, chudoba, nevymahatelnost práva pro obyčejné lidi, lidi bez střech nad hlavou a bez domova, politici bez odpovědnosti, lhostejnost a svět bez morálních hodnot.

Proto nikdy nemohu opustit boj za myšlenky za novou socialistickou cestu k beztřídní, sociálně spravedlivé společnosti.

Roman BLAŠKO