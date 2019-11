Boris Johnson. FOTO - wikimedia commons

Konzervativci v čele

Konzervativci britského premiéra Borise Johnsona mají před prosincovými předčasnými volbami o 10 % větší podporu než opoziční labouristé. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila společnost Kantar.

Konzervativce by nyní volilo 37 % dotazovaných, labouristy Jeremyho Corbyna 27 %. Proevropští Liberální demokraté jsou nyní podle průzkumu na 17 % a za protiunijní Stranou pro brexit, v jejímž čele stojí Nigel Farage, stojí devět procent voličů. Společnost Kantar se mezi 7. a 11. listopadem dotazovala 1165 lidí. To bylo ještě před oznámením Strany pro brexit, že nebude usilovat o poslanecké mandáty v obvodech, které naposledy ovládla Konzervativní strana. Hlavním tématem předvolební kampaně je opět odchod Británie z Evropské unie.

Zatímco konzervativci pod vedením premiéra Johnsona chtějí po volbách pracovat na odchodu Británie z EU k 31. lednu příštího roku na základě v říjnu vyjednané dohody, labouristé Johnsonovu dohodu odmítají a chtějí vyjednat lepší. O té by pak podle jejich představy měli Britové hlasovat v novém referendu. Liberálové se kvůli postoji obou velkých stran před volbami označují za největší stranu, jež je přesvědčivě proti brexitu. Nedávno uzavřeli spojenectví se dvěma menšími stranami, které má zajistit, aby se po volbách dostalo do parlamentu co nejvíce odpůrců brexitu. Od svého červencového nástupu do čela strany a vlády Johnson sliboval, že s koncem října skončí i britské členství v Unii, ať by měla země z bloku vystoupit na základě dohody či bez ní. Upravenou »rozvodovou« dohodu se mu ale nepodařilo prosadit v parlamentu a nakonec byl nucen dojednat tříměsíční odklad brexitu. Osud britského odchodu z EU tak zůstává neznámý i skoro tři a půl roku po referendu, které jej zahájilo, a rozhodnout by o něm mohly právě prosincové volby. Britové budou v posledním měsíci roku volit poprvé od roku 1923.

(čtk)