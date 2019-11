Sesazený prezident Evo Morales. FOTO - wikimedia commons

Moralesovi příznivci se nevzdávají

Nepokoje v Bolívii, které vypukly 20. října kvůli výsledkům prezidentských voleb, si už vyžádaly sedm mrtvých. Poté, co ústavní soud v úterý potvrdil novou hlavou státu senátorku Jeanine Áňezovou (52), jež se prohlásila dočasnou prezidentkou, lídr místní opozice Luis Camacho oznámil, že opozice po třech týdnech končí protestní stávku. Áňezovou pak vyzval, aby propustila politické vězně. Poslanci strany pučisty sesazeného prezidenta Eva Moralese v té době chystali zasedání, na němž odmítnou Moralesovu vynucenou demisi přijmout.

Příznivci Moralese, kterého v neděli armáda a policie donutily k demisi a který pak odjel do exilu do Mexika, v protestech pokračují. Áňezovou za hlavu státu neuznávají. Zasedání svolali poslanci z Moralesova Hnutí za socialismus (MAS) a chystali se Moralesovu demisi nepřijmout. Morales stál v čele země jako její první indiánský prezident téměř 14 let. V říjnu byl zvolen na další funkční období, které má začít v lednu. Opozice ale volby považuje za zmanipulované, neuznala je ani Organizace amerických států (OAS), která v zemi dělala jejich audit.

Áňezová složila v úterý přísahu jako dočasná hlava státu z pozice druhé místopředsedkyně Senátu proto, že prezident, viceprezident i šéfové obou komor parlamentu podali demisi. Zasedání parlamentu se odmítli zúčastnit poslanci Moralesovy socialistické strany, kteří mají v parlamentu většinu a podle nichž Áňezová není hlavou státu, protože zasedání parlamentu nebylo usnášeníschopné. Áňezovou ale jako dočasnou hlavu země potvrdil v úterý ústavní soud, podle něhož kvórum v takovém případě není nutné. Prozatímní prezidentka by teď měla sestavit dočasnou vládu a do 90 dnů svolat nové volby. Áňezovou za hlavu Bolívie hned uznaly USA či Brazílie, stejně jako samozvaný venezuelský »prezident«, vůdce opozice Juan Guaidó, který označil Bolívii za příklad pro Venezuelu. Skutečný prezident Venezuely Nicolás Maduro v úterý uvedl, že Morales je prezidentem Bolívie v exilu, a zopakoval, že opozice, armáda a policie v Bolívii provedly puč. Za jasný puč považují události posledních dnů také další levicoví lídři Latinské Ameriky.

(ava, čtk)

Jeanine Áňezová, dočasná prezidentka Bolívie, kterou přívrženci Eva Moralese ve funkci neuznávají.

FOTO – ČTK/AP