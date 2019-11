Ilustrační foto - wikimedia commons

Nejhorší záplavy od roku 1966. V Benátkách

Italské Benátky postihly nejhorší záplavy za půlstoletí, na náměstí sv. Marka dosahovala voda v úterý do výšky až jednoho metru a dostala se i do nejslavnější památky města, baziliky sv. Marka. Starosta města Luigi Brugnaro vyhlásil stav nouze a požádal o pomoc italskou vládu, uvedla agentura Reuters.

»Situace je dramatická,« napsal Brugnaro na Twitteru. »Požádali jsme vládu o pomoc, náklady budou vysoké,« varoval starosta a nynější záplavy označil za výsledek klimatických změn. Bazilika sv. Marka byla nyní zaplavena teprve pošesté za více než tisíc let, z toho čtyřikrát za posledních dvacet let. Nyní zde voda stoupla do výše 75 centimetrůy.

Záplavy v Benátkách jsou nejhorší od roku 1966, tehdy voda dosáhla 194 centimetrů. V úterý asi hodinu před půlnocí SEČ vystoupala na 187 centimetrů. Velká voda způsobila i problémy v dopravě, třeba na jednom ze snímků agentury ANSA je vidět na chodníku vyplavený dokonce i jeden z takzvaných waterbusů, které v Benátkách zajišťují městskou hromadnou dopravu.

Další voda

Meteorologové hlásili další příliv vody, který by mohl dosáhnout až 160 centimetrů. Z bezpečnostních důvodů zůstaly proto zavřené školy a školky v Benátkách, školky byly zavřené už v úterý. Agentura ANSA napsala, že v úterý zemřeli v oblasti benátské laguny dva lidé, jeden z nich určitě v souvislosti se záplavami.

Mojžíš by zřejmě nestačil

Starosta Benátek rovněž vyzval k urychlenému spuštění dlouho budovaného projektu Mojžíš, systému podvodních bariér, které mají město chránit před záplavami během přílivu. Proti projektu protestovali v minulosti ekologové, podle nichž poničí ekosystém benátské laguny.

Televize SkyTG24 citovala guvernéra regionu Luku Zaiu, podle něhož je systém Mojžíš téměř hotov. Zaia ovšem také uvedl, že není jisté, zda by takovým záplavám, jaké postihly Benátky tento týden, dokázal zabránit.

(čtk)