Školství má rekordní balík peněz, ale stále to nestačí

Hospodaření ministerstva školství v příštím roce by mohla Sněmovna schválit beze změny. Doporučil to její školský výbor. Resort má příští rok hospodařit zhruba s 214 miliardami korun, což je asi o 19 miliard korun víc než letos.

Výbor hlasoval o dvou pozměňovacích návrzích, žádný neschválil. Lukáš Bartoň (Piráti) požadoval zvýšení rozpočtu na platy učitelů o pět miliard korun. Vládní návrh rozpočtu počítá s částkou 11 miliard. Podle Bartoně by se peníze mohly přesunout z různých kapitol, například z peněz pro sportovní svazy, ze slev na jízdném nebo z obsluhy státního dluhu. Vzhledem k tomu, že by se braly i z rozpočtů jiných ministerstev, musí o návrhu rozhodnout rozpočtový výbor. Bartoň avizoval, že do něj zřejmě Piráti pošlou návrh ve více variantách.

Výbor rovněž zamítl návrh na převedení 20 mil. Kč do rozpočtu školství na podporu mládeže. Jde o představu skupiny poslanců, v níž je také Ivo Pojezný (KSČM). Oč jde konkrétně?

»Ministerstvo školství by podle nás mělo dostat o 20 mil. Kč navíc na podporu činnosti mládeže, a to na úkor obsluhy státního dluhu. Jde o to, že neziskové organizace, které pracují s dětmi a mládeží, se dlouhodobě významně podílejí na výchově našich potomků. Daří se jim efektivně doplňovat výchovu ve školách. Na tyto organizace se nemůžeme dívat jako na prosté příjemce veřejných prostředků, protože vytvářejí značné hodnoty prostřednictvím dobrovolné práce vedoucích i dalších zapojených lidí,« vysvětlil pro náš list Pojezný. Dodal, že největší částí příjmů těchto organizací jsou vlastní prostředky z členských příspěvků, z příspěvků rodičů na činnost zapojených dětí a mladých lidí.

Poslanci navrhují použít navýšené prostředky na podporu investičního rozvoje při práci s dětmi a mládeží. »Investiční program ministerstva školství rozděluje ročně pouhých 25 mil. Kč na investice všech organizací,« dodal Pojezný. Děti a mládež přitom potřebují pro svou činnost stovky kluboven, táborových základen i chalup pro víkendové akce, uvádějí ve zdůvodnění svého požadavku poslanci. Zatímco v oblasti sportu je podpora infrastruktury i vlastní pravidelné činnosti násobná a stále se navyšovala, oblast mládeže podle jejich názoru zůstává opomenutá.

Pojezný pro náš list zopakoval, že komunisté podpoří každé zvýšení učitelských platů, důraz kladou na to, aby směřovalo především do tarifní složky. Stejně tak podpoří více prostředků pro sportovní vyžití dětí a mládeže a pro sport všeobecně.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) před poslanci školského výboru zdůraznil, že rozpočet jeho resortu vykazuje pro příští rok rekordní hodnoty. Středem zájmu poslanců byly pochopitelně platy – a to především vysokoškolských učitelů, které mnohde nedosahují úrovně učitelů na středních školách. Exministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) se ministra zeptala, jaký plat má učitel v ČR vzhledem k ostatním zemím OECD. »V roce 2018 byla ČR až na 32. místě, za námi byly ještě třeba Maďarsko, Polsko, Slovensko, ale před námi Pobaltské státy,« uvedl Plaga.

Grebeníček: Kde vzít pět miliard? Zrušte nákup amerických vrtulníků!

Místopředseda výboru Miroslav Grebeníček (KSČM) upozornil, že nedávno stávkovala značná část učitelů kvůli platům, ale problém, se kterým přišly odbory, je stále na stole. »Určitá nespokojenost tedy trvá,« poznamenal s pochopením, že však ministr prostě víc peněz z eráru na příští rok nedostal. »Padl tu návrh přidat školství pět miliard korun. A kde je vzít? Což odmítnout nákup amerických vrtulníků a místo toho přidat učitelům?« nechal se slyšet komunistický poslanec. Poukázal mj. i na to, že učitelé na vysokých školách jsou často i přetížení, hovořil také o možnosti redukovat počty studentů, z nichž mnozí opravdu studují jen proto, aby studovali.

Dalšími pozměňovacími návrhy se poslanci budou zabývat na plénu Sněmovny. Kateřina Valachová už avizovala, že by chtěla do rozpočtu ze Všeobecné pokladní správy přesunout 300 milionů korun na obnovené proplácení prvních dnů nemocenské pro učitele. Své návrhy mohou poslanci předkládat do konce druhého čtení rozpočtu. Sněmovna by se k němu měla dostat 27. listopadu.

Na regionální školství, tj. mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy, je v návrhu rozpočtu 161 mld. Kč, asi o 17 miliard víc než letos. Vzrůst mají zejména platy, proti letošku na ně má resort dostat o 13,4 mld. Kč víc. Tarify učitelů se mají zvednout o osm procent a další peníze navíc by měli dostat v odměnách. Platy nepedagogů by měly vzrůst průměrně asi o 10 % díky plošnému přidání 1500 Kč a zrušení nejnižší platové tabulky.

Do školství by měla jít také miliarda korun navíc na zajištění nových učitelů. Dalších 1,8 miliardy navíc má umožnit dělení tříd při některých vyučovacích hodinách do menších kolektivů. Naopak o zhruba 400 milionů korun se má snížit rozpočet na inkluzi. O 900 milionů by měl meziročně vzrůst rozpočet vysokým školám. O čtvrt miliardy víc než letos by měl dostat i sport. Pro mládežnické organizace počítá návrh rozpočtu se zhruba 276 mil. Kč, tedy stejně jako letos.

Sportovní agendu bude v příštím roce postupně přebírat Národní sportovní agentura, která vznikla letos v létě. Na její hospodaření se letos přesunulo 48 milionů korun z rozpočtu MŠMT, příští rok by měla hospodařit s 85 miliony. Ministerstvo ukončí podporu sportu v polovině roku 2021.

