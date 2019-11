Ilustrační FOTO - Haló noviny

VZP bude nemocnicím hradit všechnu poskytnutou akutní péči

Nemocnice budou mít podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeňka Kabátka v letošním i příštím roce hrazenou veškerou akutní lůžkovou péči, kterou poskytnou. Pojišťovna tak reaguje na stížnosti nemocnic, že jim úhrady limituje.

VZP má zhruba 5,9 milionu klientů a je největší ze sedmi českých zdravotních pojišťoven. Příští rok plánuje na péči vydat 208 miliard korun. Pro letošní rok plánovala asi o 16,5 miliardy méně.

»Zabýváme se i udržitelností systému do příštích let, aby ho naše současné kroky neohrozily. Podobně jako v roce 2020 jsme schopni udržet přirozený nárůst úhrad i v roce 2021 a 2022. Je to podmíněno tím, jak bude fungovat ekonomika, ale v současné době by nás mírné zpomalení asi neohrozilo,« okomentoval Kabátek zdravotně pojistný plán pro rok 2020.

»Pokud se naplní sliby, které dává VZP, tak je to dobrá zpráva pro pacienty, kteří dnes mají zdravotní péči méně dostupnou, často musí dlouho čekat na zákroky, může to dávat naději i nemocnicím, které dnes mají velké problémy s financováním zdravotní péče, a dokonce to může být dobrá zpráva i pro kraje a další zřizovatele,« řekla Haló novinám stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková. Věří, že pokud skutečně dojde k naplnění těchto slibů, tak by to mohlo přispět i k uklidnění situace v oblasti nedostatku personálu. »Mohlo by tak dojít k naplnění slibu, že pacient má nárok na dostupnou kvalitní zdravotní péči,« dodala Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Kabátek uvedl, že VZP v letošním roce očekává náklady na péči 187 miliard korun, pro příští rok plánuje téměř 208 miliard. Asi 5,5 miliardy příští rok použije z rezerv. Průměrné náklady na jednoho pojištěnce by měly vzrůst o 10,8 procenta na téměř 35 000 korun. Nejvyšší meziroční nárůst bude u úhrad do segmentu domácí péče (o 32,4 procenta) a ošetřovatelské a rehabilitační péče v sociálních ústavech (o 22 procent). Ve většina ostatních půjde o desetiprocentní růst. O 6,2 procenta porostou úhrady léků na recept.

Díky současné dobré ekonomické situaci podle Kabátka VZP omezí regulace a bude se spíše aktivněji věnovat revizím. »Tam, kde náklady vzrostou statisticky neadekvátně, tam budeme cílit kontroly,« dodal. Snížení regulací se dotkne kromě akutní péče také vyšetření nákladnou technikou jako jsou CT nebo magnetická rezonance. Podle ředitele může snížit i čekací doby.

»Pokud se ukáže, že se náš smluvní partner chová účelově a spektrum vyšetření nebude odpovídat běžnému spektru jiných poskytovatelů, tak se o tom s ním budeme chtít bavit,« uvedl Kabátek. Podobně bude pojišťovna posuzovat i nadprodukci nemocnic. Větší nároky na kontrolní činnost chce řešit větší automatizací.

