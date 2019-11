Ilustrační FOTO - Haló noviny

Změnu volebního zákona by měla předkládat vláda, ne poslanci

Srovnat váhu všech odevzdaných hlasů při volbách do Sněmovny je cílem lidovecké novely volebního zákona, kterou by měli mít poslanci v lavicích. Usilují v ní také o úplné zrušení systému, podle kterého se zvyšuje o pět procent kvorum v koalici za každou stranu, která se do ní zapojí.

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný novinářům řekl, že současný volební zákon je nespravedlivý k voličům, dlouhodobě popírá ústavně zaručené právo na rovnost hlasů. »Jeden poslanec hnutí ANO reprezentuje přibližně 19 tisíc voličů, já jako poslanec KDU-ČSL reprezentuji přibližně 29 tisíc voličů a poslanec nejmenší strany ve Sněmovně reprezentuje astronomických skoro 44 tisíc voličů. Je zjevné, že váha jednoho hlasu není v souladu s Ústavou,« uvedl.

Předloha KDU-ČSL má podle Výborného za cíl vrátit volební systém před opatření z doby tzv. opoziční smlouvy, kterou uzavřeli v červenci 1998 za ODS Václav Klaus a za ČSSD Miloš Zeman. Lidovecká novela chce také srovnat i váhu hlasů z jednotlivých krajů. »Malá strana má dnes kvůli deformovanému volebnímu systému minimální šanci v malých krajích uspět,« řekl.

Předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič (KSČM) pro Haló noviny připomněl, že téma způsobu přepočtu hlasů přidělovaných při volbách do Sněmovny není nové a ještě v době opoziční smlouvy byl předložen návrh volebního zákona, který kombinoval většinový princip s principem poměrného zastoupení, rozděloval ČR na třímandátové volební obvody, ale nikdy nenabyl účinnosti. Od té doby se o tom neustále hovoří. »KSČM rozumí problému, který spočívá v tom, že dnes máme nestejně velké volební kraje, které kopírují vyšší samosprávné celky, a jsou nerovnoměrné nejen rozlohou, ale i počtem obyvatel. Nastává problém, kdy v malých krajích při použití d‘Hondtovy metody v modifikaci, jak ji známe v našem volebním systému, je potřeba na získání mandátu více hlasů než ve velkých krajích, které dostávají z počtu 200 poslaneckých mandátů přidělený větší poměrný počet mandátů než malé kraje. Vzniká tím disproporce,« přiznal našemu listu Grospič.

Předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič (KSČM).

KSČM se podle Grospiče nebrání tomu, aby se při zachování poměrného zastoupení, při zachování d‘Hondtovy metody přidělování hlasů, diskutovalo o úpravě volebního práva, přidělování mandátů a přepočtu hlasů do Sněmovny. »Ale podstatné podle nás je, že by se měly vyrovnat velikosti volebních krajů,« dodal.

Koalice nemá být záchranný pás pro strany, které propadnou

U volebních koalic by se pak podle představ lidovců nemělo vůbec zvyšovat kvorum z pěti procent platných pro strany kandidující samostatně. Hranice pro vstup koalic do Sněmovny je také dlouhodobě propírané téma – ale v tomto případě KSČM zastává názor, že by »neměly být zvýhodňovány politické subjekty, které samy nejsou schopny oslovit veřejnost na kvoru, které je nutné pro vstup do Sněmovny. Když spojí své síly, neměly by mít zvýhodněný vstup. Klauzule, kdy musí v koalici překonat větší procentní hranici je určitým kompromisem, který se často objevuje i v systémech jiných zemí,« prohlásil Grospič s tím, že komunisté se kloní k tomu, že by se to nemělo rušit.

Podobný cíl jako návrh KDU-ČSL sleduje i podnět, který podala skupina 21 zákonodárců k Ústavnímu soudu po posledních sněmovních volbách. Návrh senátorského klubu STAN podpořili i zástupci KDU-ČSL, TOP 09 a někteří nezávislí senátoři. Podle nich nemají hlasy voličů fakticky stejnou váhu, což je dáno zásadními rozdíly ve velikostech krajů a souběžným přepočítáváním hlasů d‘Hondtovou metodou. Výborný lituje, že soud zatím o podnětu nerozhodl.

»Každý občan musí mít zachováno rovné, tedy stejné volební právo, ale na druhé straně jsme přesvědčeni o tom, že případná úprava volebního zákona do Poslanecké sněmovny je věcí, na které by měl být ve Sněmovně široký konsensus a primárně by mělo jít o vykonzultovaný návrh, který bude předkládat vláda za souhlasu většiny politických stran ve Sněmovně, a možná i těch menších, které se sice do Sněmovny nedostaly, ale už mají nárok na státní příspěvek. Nebylo by šťastné do volebního zákona vstupovat dílčími poslaneckými návrhy,« tvrdí předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič.

S návrhem změn volebního zákona přišlo před měsícem ministerstvo vnitra. Do připomínkového řízení poslalo novelu, která plánuje stěsnat dobu, po kterou mohou voliči přicházet k volebním urnám do jednoho dne, elektronizovat volby či pro zahraničí zavést korespondenční hlasování. První změny by podle návrhu voliče čekaly už ve sněmovních volbách 2021. Prezident Miloš Zeman avizoval, že by normu vetoval, zkrácení voleb na jeden den by podle něj snížilo volební účast.

(ku)