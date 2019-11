Ilustrační FOTO - Pixabay

Češi spokojenější než tradiční Evropané

Češi jsou se svým životem spokojenější než průměrný občan Evropské unie. Vyplývá to z průzkumu, který minulý týden zveřejnil unijní statistický úřad Eurostat. Nejvíce spokojení jsou se svým životem podle něj Finové, nejméně Bulhaři. Neodpovídali Irové a Slováci.

Celkově jsou obyvatelé 25 zemí EU, ve kterých se průzkum uskutečnil, v průměru spokojenější než před pěti lety.

Eurostat se ptal obyvatel EU starších 16 let, jak spokojení jsou se svým životem. Svůj pocit mohli vyjádřit na škále od nuly do deseti, přičemž desítka znamenala naprosto spokojený a nula úplně nespokojený. V roce 2013 dosáhl průměr EU sedm bodů, v průzkumu, který statistici provedli v loňském roce a nyní zveřejnili jeho výsledky, je to 7,3 bodu. Proti stavu před pěti lety stoupla u občanů EU nejen celková spokojenost, ale i spokojenost s finanční situací (z šesti na 6,5) a osobními vztahy (ze 7,8 na 7,9).

Nejspokojenější jsou podle statistiky lidé ve Finsku, Rakousku a Dánsku. Ze zemí střední a východní Evropy jsou lidé se svým životem nejvíce spokojeni v Polsku, které se umístilo na čtvrté příčce. ČR skončila desátá, a jeho obyvatelé tak překonali co do spokojenosti například Němce (11.), Španěly (12.), Francouze (13.) či Italy (16.).

Nejméně spokojení jsou podle statistiky lidé v Bulharsku (25.), kteří na desetistupňové škále svou spokojenost vyjádřili v průměru číslem 5,4. Jen o něco lepší životní pocit mají Chorvaté (24.), Litevci (23.) a Řekové (22.). Nejvyšší nárůst spokojenosti za posledních pět let zaznamenali statistici u Kypřanů (z 6,2 na 7,1).

Se svou finanční situací jsou z 25 zemí EU nejvíce spokojeni obyvatelé severní Evropy: Dánové, Finové a Švédové. Nejméně spokojeni pak jsou Chorvaté, Litevci a na posledním místě opět Bulhaři. Češi i zde obsadili desátou z pětadvaceti příček.

Při dotazu na osobní vztahy největší spokojenost nevyjádřili seveřané, nýbrž Malťané, následovaní Rakušany a Slovinci. Češi jsou sedmí.

(čtk)