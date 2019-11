Ruský prezident Vladimir Putin. FOTO - Haló noviny

Putin přiznal rozkrádání Vostočného

Ruský prezident Vladimir Putin si na pondělním zasedání vlády postěžoval, že se ještě stále nepodařilo nastolit pořádek na stavbě nového ruského kosmodromu Vostočnyj. Na místě se podle něj rozkrádají stamiliony, ačkoliv justice už stačila některé pachatele poslat za mříže. Informují o tom ruská média.

»Už stokrát se řeklo, abyste pracovali transparentně. Dává se na to více peněz, je to prakticky celostátní projekt! Oni ale kradou stovky milionů, stovky milionů!« rozhořčil se šéf státu. »Už začalo několik desítek trestných případů, soudy i vynesly rozsudky, posílají lidi do vězení. Ale i tak se pořádek nepodařilo nastolit,« konstatoval.

Deník Vedomosti k tomu napsal, že Putin neupřesnil, v jaké měně vlastně byly ony rozkradené stamiliony.

Vostočnyj použil šéf státu jako odstrašující příklad v souvislosti s chystanými nákupy techniky a zařízení pro klíčové »národní projekty« za šest bilionů rublů (2,2 bilionu Kč).

Vesmírné centrum Vostočnyj, z něhož poprvé odstartovala raketa v dubnu 2016, je první ruský národní civilní kosmodrom, který má Moskvě zajistit nezávislý přístup do vesmíru. Dosud využívaný kosmodrom Bajkonur se totiž pro Rusy ocitl po rozpadu někdejšího Sovětského svazu v zahraničí, protože je na území středoasijského Kazachstánu. Vostočnyj se nachází v Amurské oblasti a ani po téměř třech letech od prvního startu zdaleka není hotov.

Plocha kosmodromu by měla činit po dokončení 1035 kilometrů čtverečních, délka až 36 kilometrů, šířka 18 kilometrů. V areálu bude podle ČTK přes 400 budov a zařízení, kromě jiného tři odpalovací rampy (dvě pro rakety Sojuz a jedna pro těžké rakety Angara), letiště, závody na výrobu paliva, 97 kilometrů silnic a téměř 100 kilometrů železničních tratí.

Stavba začala v roce 2012. Generální prokuratura mezitím odhalila 17 tisíc případů porušení zákona a otevřela 140 trestných případů. Celková škoda se odhaduje na deset miliard rublů (3,6 miliardy Kč), vypočítal list Kommersant. Investice se původně odhadovala na 180 miliard rublů, později na 250 miliard. Podle anonymních zdrojů se ale již utratilo o 120 miliard rublů více, poznamenal deník Vedomosti s tím, že z kosmodromu zatím vzlétly čtyři rakety…

(rom)