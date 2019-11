Obhájce

Obhájce, to je role, kterou si tentokrát usurpuje Martin Fendrych. Obhájce a jednostranný rétor se v roli zastánce Milionů chvilek přímo vyžívá.

Svoboda slova podle Fendrycha je jen pro někoho. Běda těm, kdo nesouhlasí s Milionem chvilek. Snaha prosadit svůj názor zabíhá do útoku na kde koho. Řešit zdraví prezidenta? Fendrych může vše, vy všichni však mlčte, já a jen já mám právo sdělovat názor, hodnotit a bilancovat. Toto je demokracie podle Fendrycha. Že nesouhlasíte? To máte smůlu, on totiž nekomentuje, on nařizuje směr, kterým máme jít. S tolik proklamovanou demokracií to nemá co dělat. Co je však hlavní, chybí elementární slušnost vůči těm, kteří si dovolí s Milionem chvilek nesouhlasit. My totiž nechceme žít ve Fendrychově světě pokřivených obrazů a klanět se jím určeným idolům. A to ani na chvilku.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM