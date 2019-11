Spor o jízdné a stávka učitelů

Nechci se vyjadřovat ke smyslu stávky učitelů, ani k tomu, zda byla úspěšná, či nikoli. Jisté je, že učitelské povolání bývalo silně podhodnoceno. Ani »demokratické« polistopadové vlády nevěnovaly učitelům tolik pozornosti, kolik by zasluhovali. Současná vláda se zřejmě snaží některé problémy napravit, i když osobně mám výhrady k některým záměrům ministra Plagy. Mám na mysli třeba vynechání z výuky některých literárních směrů, informace o životech některých literárních geniů, či tzv. postup proti biflování, který může vést až k absurdu.

Stávka ovšem byla. Lze jistě diskutovat o její úspěšnosti, ale to nic nebere na tom, že může ovlivnit další jednání o problémech učitelů a nějak ovlivnit i názor veřejnosti, především ovšem rodičů dětí, které musely zůstat v ten den doma.

Zároveň však vyvolala diskusi v pravicových řadách, a pro mě je nejpřekvapivější, že se zapojili i Piráti, že sice přidat učitelům ano, ale tím, že zrušíme ono zvýhodněné jízdné pro studenty a důchodce, a takto získané prostředky přesuneme do školství. Chápu, že v položce na studium je zřejmě položka jízdné podřadnou záležitostí, že mnozí z rodičů mají dostatek prostředků, aby zaplatili za studentské jízdné, které i tak bývalo nižší než cena plného. Ostatně televize nám předhodila statistiku využívání slevy i s komentářem. Nejvíce ji využívají studenti a – máme-li dvě dívenky vyjadřující se na obrazovce brát jako vzorek našeho studentstva – prý jako příležitost si někam zajet, podívat se. Tedy využít zlevněného jízdného jako nějaké přilepšení. Prosím, i tak to může být.

Něco jiného je však jízdné pro důchodce. Jejich jízd je statisticky, je-li pravdou, co jsme mohli vidět na obrazovce, méně. I když je jízdné sníženo, nevyužívají ho všichni. Ale pro některé důchodce je řešením dilematu, zda jet k lékaři nebo nejet, zda mít možnost se podívat do míst svého mládí nebo si třeba zajet za vnoučaty. Důchody, přes letošní přidání, nejsou vysoké. Vychází se někdy s nimi těžko. Důchodce, zvláště je-li sám, musí vydání každé koruny velmi zvažovat. Snížené jízdné je pro něj velkou pomocí.

Když slyším z kalouskovského tábora kritiku tohoto vládního opatření, je mi opravdu těžko. Právě »za pana Kalouska« se důchody zvyšovaly o sumu, která byla k smíchu, vymýšlelo se, jak z »důchodcovkého fondu« převést peníze na soukromý kapitál, atd. A dnešní vůdcové Pirátů? Jsou mladí, najednou se posunem do Sněmovny »ocitli v ráji«, peníze pro ně nedělají problém. Proč by přemýšleli, jak žijí důchodci, že »s dvanáctitisícovým průměrem«, přičemž je nutné odečíst různé povinné poplatky, je někdy velmi složité vyjít. Přitom onen průměr nám zprůměroval šedesátitisícový důchod s tím hluboko pod deset tisíc. Navíc, že také jednou vůdci Pirátů budou staří, pro ně není argument, protože do stáří jim často chybí desítky let. A co bude pak? To přece není na pořadu dne.

Za důchodce i studenty vládě děkuji a jsem rád, že se nenechala přitlačit k nějaké výrazné změně svého původního rozhodnutí. A ona stávka učitelů? Brzy se ukáže, jaký měla skutečný smysl. I když s přidáním platů ve školství plně souhlasím. Nechci však předbíhat.

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)