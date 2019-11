Zase demonstrace, zase prý kravál na Letné

Tak se zase u nás bude demonstrovat »ve velkém«. Minářova skupina se musí opět prezentovat. Tentokrát bude téma »trochu vylepšené«. Prý půjde o obranu svobody a demokracie, které jsou u nás ohroženy, o odvolání dr. Benešové z funkce ministryně vnitra, o Babiše samotného, protože »jeho hřích« bez ohledu na vyjádření státních zástupců nás ve světě velmi ponižuje, a také o prezidenta Zemana, jenž nám »venku« dělá ostudu. Termín je 16. listopad. Sobota, kdy se tedy nedělá a každý »demokrat« si bude moci udělat výlet do Prahy a důchodci dokonce za snížené jízdné. V neděli prý se všechno bude opakovat doma. Jak se zdá, pravice nemá nová témata. Jen seřazená do jiné posloupnosti. Kavárna se totiž dostala do úzkých. Kravál proto »pojede ve starých kolejích«. Možná však, že přece jen bude trochu vylepšen, že na sparťanské tribuně bude po boku pátera Malého, nějakého toho »sudetského Němce«, nějaké mlaďounké herečky, další nová tvář havloidní opozice. Nedivil bych se, kdyby se tam na tribuně objevil i bývalý člen KSČ, pozdější »předseda náčelníků« Severoatlantického paktu, jenž už veřejně proklamoval svou chuť být příštím prezidentem, generál ve výslužbě, Petr Pavel. Podporu americké ambasády má, podporu těch z Milionu chvilek, kteří přijdou na pražskou Letnou, jistě také. Nepochybuji o tom, že mezi nimi bude i předseda Pirátů se svými dětmi, někde tam také budou vůdcové dalších opozičních politických stran a pokud na ně zamíří kamera dalšího z podporovatelů politického odporu, tedy České televize, že na tváři vyloudí pěkný úsměv a ukážou prsty evokující písmeno V či možná jen vztyčený ukazováček ve stylu Mirek Topolánek.

Bude to zajímavý den, ten »sedmnáctý listopad«. Většina národa sice jím dotčena nebude a v klidu bude užívat svůj volný den, ale ti »milionchvilkoví« budou moci si opět zakřičet své »Nejsme jako oni«, »Pravda a láska«, »Konec vlády jedné...«, pardon, vlastně koho tentokrát? Babišovo ANO nejen že nevládne samo, ale dokonce dodnes má podporu nejméně třiceti procent voličů a dohromady s dalšími stranami, které se buď přímo účastní jejich vlády či podporují její pozitivní kroky, to znamená víc než padesát procent.

Mladý exstudent Minář nám zase z tribuny bude vyprávět, jak demokracie a svoboda jsou ohroženy, a s ním i další řečníci. Lidé dole budou křičet, Česká televize zabírat předem pro zahraničí připravené poutače dokonce i v angličtině volající »po změně« a urážející nejvyšší představitele státu. To bude jejich Listopad. Zvlášť pikantní na tom bude, že převážná většina těch, co budou křičet po návratu k odkazu »Velikého Listopadu«, ho buď nemůže pamatovat vůbec anebo jen mlhavě. Stejně tak jako dobu před ním, dnes médii zvanou totalitou. A pokud jde o skutečný význam onoho dne, bude znovu vymazán. Tam totiž, v roce 1939, šlo o národ, o životy, o budoucnost. Tady půjde jen o kravál těch, kteří prohráli demokratické volby, neumějí se s tím smířit a jejich samozvaní lídři přes ně se chtějí dostat nahoru, a nebojme se to říci, i o další z pokusů demokracii převrátit naruby. V zájmu těch, kteří se nazývají »demokrati«, ale zásady demokracie dodnes nepochopili anebo nechtějí pochopit, protože jen to, co oni hlásají, je demokracie. Věřme, že k něčemu takovému nikdy nedojde, že většina našich občanů tu jejich hru už pochopila.

Milan ŠPÁS