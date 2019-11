O potrefené huse

Je zvláštní, že k výročí kapitalistického převratu se poslední dobou vyjadřují ti umělci, kteří si právě v době před rokem 1989 nemohli stěžovat na nedostatek práce. Takový Jan Hrušínský, jehož Divadlo Na Jezerce žije také díky státním a městským dotacím, totiž začal točit již ve svých šesti letech, kdy účinkoval ve své první filmové pohádce. Do svých patnácti let natočil šest filmů. První televizní roli získal ve čtyřiadvaceti letech, kdy byl obsazen do populárního seriálu Plechová kavalérie. A od té doby si nemohl stěžovat na zavřené dveře na Barrandově či Kavčích horách. Dostával jednu hlavní roli za druhou a právě socialistické tvorbě vděčí za svoji popularitu. Do listopadu 1989 natočil téměř sedmdesát filmů a sedm televizních seriálů.

Druhým hercem, který rád vykřikuje, jak se měl špatně v době socialismu, je Jan Kraus. Ten svoji první filmovou roli dostal ve svých dvanácti letech, kdy byl obsazen do rodinné komedie. První seriál, Záhada hlavolamu, natočil o čtyři roky později. Do roku 1989 natočil osmdesát filmů a čtyři televizní seriály. Hlavní roli měl také ve filmu, který dnes považuje za »propagandistický«. Je jím drama Drsná planina, kde byl obsazen do role pohraničníka. Stejně jako Jan Hrušínský proslavil se Kraus především díky pohádkám Saxana a Jak se budí princezny. Jen v roce 1989 natočil pět filmů…

Tak by se dalo pokračovat u celé řady umělců, které jistě uvidíme na tribuně Milionu chvilek, jak hlásají, že vše, co existovalo před třiceti lety, bylo špatné. Je zvláštní, že dosud nevrátili svá maturitní a absolventská vysvědčení, získaná za socialismu. Jsou přeci špatná, jako vše socialistické…

Martin KALOUS