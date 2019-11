Ilustrační FOTO - Pixabay

Úskalí změn zákoníku práce

Zaměstnanec, který pečuje o postiženého člověka nebo o dítě a pracuje kvůli tomu na zkrácený úvazek, by mohl dostat zákonné právo požádat opět o prodloužení pracovní doby. Zaměstnavatel by mu musel do půl roku vyhovět, pokud by tomu nebránily vážné provozní důvody.

V novele zákoníku práce to navrhla skupina poslanců opozičních KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Předkladatelé poukazují na to, že zaměstnavatelé jsou nyní v těchto případech povinni žádosti o kratší pracovní dobu vyhovět, pozdější žádosti o prodloužení úvazku ovšem nikoli. Zaměstnanci tak už při podání žádosti o kratší úvazek musí zvažovat i riziko, že zaměstnavatel později nebude ochotný jim pracovní dobu opět prodloužit, napsali v důvodové zprávě.

Místopředsedkyni sociálního výboru Sněmovny, stínovou ministryni práce KSČM Hanu Aulickou Jírovcovou překvapilo, že tuto novelu zákoníku práce představují zástupci TOP 09 a STAN. »Ale asi všichni chápeme, že se příští rok budeme pohybovat opět v době zásadních krajských voleb a snaha o oslovení voličů bude, a je vidět i na půdě Poslanecké sněmovny,« řekla našemu listu poslankyně.

Stínová ministryně práce KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Novela by také lidem umožnila po dobu rodičovské dovolené vykonávat na základě dohody o provedení práce u svého zaměstnavatele formálně stejnou činnost jako v dosavadním pracovním poměru. Zákon nyní výkon stejné práce u jednoho zaměstnavatele na základě odlišných pracovněprávních vztahů obecně zakazuje. V praxi se zákaz v případě lidí na rodičovské podle předkladatelů obchází tak, že v dohodě o provedení práce je sjednán jiný druh činnosti, reálně však zaměstnanec vykonává práci stejnou.

Změna se může zaměstnancům vymstít

Předkladatelé jsou přesvědčeni o tom, že navrhovaná změna zlepší zejména problémovou situaci zaměstnanosti matek, které raději, než by požádaly o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, volí jeden ze dvou extrémů, a to v maximálním časovém rozsahu rodičovskou dovolenou nebo plný pracovní úvazek. »Navrhovaná změna by měla přinést větší reflexi potřeb zaměstnanců pečujících převážně osobně o dítě mladší než 15 let či o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve smyslu širší nabídky možností na výběr dle individuální situace konkrétní rodiny,« napsali zástupci KDU-ČSL, TOP 09 a STAN v odůvodnění jimi navrhované změny.

»Návrh je kontroverzní především ze strany zaměstnavatelů a budou to právě jejich zástupci, kteří nebudou s navrženou úpravou souhlasit. Nejsem příznivcem obcházení zákoníku práce a v tomto návrhu vidím některé parametry, které se mohou tvářit jako pomoc zaměstnanci, ale v důsledku by to mohlo být naopak,« zdůraznila Aulická. Dodala, že zatím ještě neznáme všechny možné dopady nebo změny, které by taková změna v praxi znamenala. »Vše si ještě analyzujeme, abychom byli na samotné jednání a pohled k této novele připraveni. Nejsem však přesvědčena, že je dobré jít cestou, kdy opět přitvrdíme zaměstnavatelům, což pak většinou vede k zásadním nerovným změnám v terénu právě v neprospěch zaměstnanců,« prohlásila komunistická poslankyně.

Poslanci, kteří tuto nemalou změnu zákoníku práce připravili, však tvrdí, že navrhovaná úprava výrazně podpoří a vylepší situaci klíčové skupiny populace České republiky – rodin s malými dětmi. Možnost flexibilně kloubit výchovu dětí s prací, pozvolný návrat rodičů, pečujících o malé děti, do zaměstnání a s tím související postupné osamostatňování se dětí je podle jejich názoru velmi důležitým vkladem společnosti a reflexí jejích hodnot, konkrétně hodnoty rodiny a rodičovství jako státem uznané hodnoty. Jsou přesvědčeni o tom, že »stát novelou tohoto zákona vysílá důležitý signál, podporu rodinám a respekt k jejich volbě a rozdělení péče o děti«. Možnost přivýdělku, kterou flexibilní formy práce rodičům nabízejí, má pak podle nich pozitivní dopad na finanční situaci rodin a jejich životní podmínky.

(ku)