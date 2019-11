Ilustrační FOTO - Haló noviny

Výbor podpořil projednávané návrhy rozpočtů

Sněmovní kontrolní výbor doporučil schválit rozpočty Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí a Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí by měl mít v rozpočtu na příští rok 34,4 milionu korun, tedy asi o 400 000 korun méně, než mu přidělil letošní rozpočet. Předseda úřadu Vojtěch Weis poslancům řekl, že úřad snížil v návrhu především výdaje na externí právní služby.

Úřad si chce také pořídit nové sídlo. Nyní sídlí v prostorách Správy železniční dopravní cesty. »My to vnímáme jako naprosto nezbytnou záležitost. Protože z hlediska kybernetické bezpečnosti, i jiné, naše setrvání v úřadě tam, kde se nacházíme, byť nám bylo vyjito vstříc v mnoha věcech, je neudržitelné,« řekl Weis. Na pořízení nového sídla a jeho úpravu má k dispozici 12 až 18 milionů korun.

Někteří poslanci se ptali, zda je taková částka dostatečná. »Domníváme se, že těch 18 milionů není reální částka na pořízení budovy v Brně, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ani statutární město Brno nemají zatím budovu, kterou by mohly tomuto úřadu nabídnout. Proto jsme také konstatovali, zda by se v budoucnu, když se bude řešit kam s novými úřady, nemělo zohlednit také to, že vhodné budovy jsou i v jiných lokalitách, například na Ostravsku,« řekla našemu listu členka výboru Květa Matušovská (KSČM).

Ne vždy ale bylo schvalování rozpočtu úřadu bez komplikací. Členové výboru se v minulosti s Weisem přeli kvůli hospodaření úřadu. Loni dokonce výbor neschválil návrh letošního rozpočtu úřadu. Poslancům se zdál nedostatečně zpracovaný, chyběly jim v něm některé údaje a někteří mu vytýkali nadsazenost některých výdajových položek. »Pravdou je, že výdaje úřadu jsou stále nižší a není to určitě tím, že by bylo všechno levnější, spíš se domnívám, že pan předseda v minulých letech ty částky nadsazoval, nyní jsme ale mohli konstatovat, že předložený návrh byl realistický a v podstatě mu nebylo co vytknout,« dodala Matušovská, která byla zpravodajkou daného tisku. Návrh podpořilo všech devět přítomných členů výboru.

Výstavba budovy NKÚ se zřejmě odloží

Všichni poslanci podpořili také návrh rozpočtu NKÚ. Ten má mít na příští rok 690 milionů korun, což je o 204 mil. Kč méně než letos. Pokles výdajů souvisí s výstavbou nového sídla úřadu. Letos měl úřad na výstavbu vyčleněno 306 mil. Kč a pro příští rok jen 32 milionů.

NKÚ letos v březnu vypsal výběrové řízení na stavbu nového sídla. Stavět se mělo začít v srpnu. V budově má sídlit i archiv a knihovna Poslanecké sněmovny. Předpokládaná cena včetně daně z přidané hodnoty činila 659 milionů korun. Kvůli nízké ceně však nikdo nepodal nabídku. NKÚ proto požádal sněmovní rozpočtový výbor, aby mu kvůli vyšším cenám stavebních prací zvýšil výdaje pro roky 2021 a 2022 o celkových 252,6 milionu korun.

Rozpočtový výbor žádost úřadu letos v září schválil. Schválil ji však dva dny poté, co vláda schválila návrh rozpočtu včetně střednědobého výhledu pro roky 2021 a 2022, který tak s vyššími plánovanými výdaji NKÚ nepočítá.

Prezident NKÚ Miloslav Kala novinářům řekl, že úřad nemůže vypsat nové výběrové řízení. »Budeme jednat s ministerstvem financí, jak tu situaci vyřešit bez nějakého dalšího zpoždění,« uvedl. Pokud se situaci nepodaří vyřešit, odloží se zahájení stavby nejméně o jeden rok, dodal.

