Ilustrační FOTO - Haló noviny

Plán na nový blok v Dukovanech

Nový blok Jaderné elektrárny Dukovany se začne stavět v roce 2029, dokončen bude v roce 2036.

Na tiskové konferenci po jednání vládního výboru pro jadernou energetiku to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něho jde o plán, který také počítá s tím, že územní rozhodnutí pro stavbu bude vydáno v roce 2021 a dodavatel bloku bude vybrán do konce roku 2022.

»Jádro je čistý zdroj, nemá emise a v tomto směru já tento názor, který je objektivní, prosazuji i v Bruselu,« uvedl předseda vlády. Na plány ČR rozšířit současné jaderné elektrárny si u Evropské komise stěžuje rakouská spolková země Horní Rakousy. V říjnu se na ni obrátila s požadavkem, aby je prověřila. Podle Babiše by mohla ČR využít v argumentaci téma změny klimatu. »Je to dobrá chvíle, abychom v Evropě za to bojovali. Samozřejmě některým státům se nebude líbit, že chceme stavět jádro, ale jsou státy, které vyložení fungují na jádru,« uvedl Babiš po večerní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem, na které ho o jednání výboru informoval.

Přípravou stavby se budou příští týden zabývat ministři. »Budeme to v pondělí řešit na vládě, protože potřebujeme vylepšit komunikaci mezi jednotlivými resorty a analyzovat, jestli to budeme realizovat na základě zákona o veřejných zakázkách, nebo bychom zkusili speciální zákon,« řekl novinářům s tím, že přípravy se musejí zrychlit.

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš uvedl, že firma čeká od dodavatelů na stavbu nového dukovanského bloku až pět nabídek, z nichž každá bude mít 20 000 až 30 000 stran. »Poptávka by měla být připravena v červnu, bude mít řádově 5000 stran,« uvedl ředitel. Tendr chce podle něho ČEZ vypsat v druhé polovině příštího roku, nabídky čeká v roce 2021. Cenu nového zdroje odhadl řádově mezi 140 až 160 miliardami korun. Finální částka vzejde z výsledků výběrového řízení, sdělil Beneš.

Vypsání soutěže musí předcházet finální rozhodnutí o dodavatelském modelu. »Rámcová smlouva mezi státem a ČEZ je skoro připravena. Navazuje na ni prováděcí smlouva na první etapu, která by měla skončit závěrem výběrového řízení a uzemním rozhodnutím,« dodal.

O stavbu jaderného bloku v Česku se podle dřívějších informací zajímá šest společností. Jde o ruský Rosatom, francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a severoamerický Westinghouse. Proti stavbě nového jaderného zdroje v ČR se dlouhodobě staví ekologičtí aktivisté. Z jaderných zdrojů se loni vyrobila asi třetina elektřiny v ČR.

Investorský model stavby nových jaderných bloků v ČR schválila vláda na začátku července. Investory nových jaderných zdrojů podle ní budou dceřiné firmy energetické společnosti ČEZ. Za určitých podmínek bude však ČEZ moci dceřinou společnost, která bude mít stavbu na starosti, předat státu.

(ng)