Ilustrační FOTO - Pixabay

Británie bude po brexitu druhořadým hráčem

Británie se stane po odchodu z Evropské unie na světovém poli druhořadým hráčem.

Na přednášce v Bruggách to ve středu řekl dosluhující předseda Evropské rady Donald Tusk. Jen ve sjednocené Evropě může podle něj Británie čelit tlaku Číny a být významných světovým hráčem.

»Opakovaně jsem od příznivců brexitu slyšel, že chtějí opustit Evropskou unii, aby učinili Spojené království opět globálním. Věří přitom, že jen samotní mohou být vskutku velcí,« řekl Tusk v projevu na elitní škole College of Europe v Bruggách. »Skutečnost je ale přesně opačná. Jen jako součást sjednocené Evropy může hrát Spojené království globální roli,« dodal.

Na svých cestách po světě, mimo jiné v Indii, na Novém Zélandu, v Austrálii, Kanadě či v Jihoafrické republice končící předseda Evropské rady Tusk podle svých slov slyšel vždy totéž a to, »že po odchodu se stane Spojení království outsiderem, druhořadým hráčem«.

»Jeden můj anglický přítel má asi pravdu, když s melancholií říká, že brexit je skutečným koncem britského impéria,« dodal Tusk.

Podle různých průzkumů asi polovina Britů, pravděpodobně ta, která hlasovala pro brexit, stále věří, že je možné obnovit »říši, nad níž slunce nezapadá«, jak se říkalo britskému koloniálnímu impériu. To je však již dávno minulostí první poloviny 20. století.

Bývalý polský premiér v minulosti opakovaně říkal, že by byl rád, kdyby Británie změnila svůj názor a v EU zůstala. Ve své funkci předsedy Evropské rady Tusk skončí k 1. prosinci. Nahradí jej bývalý belgický premiér Charles Michel.

Britové odchod své země z EU schválili v referendu v roce 2016. Původně měli blok opustit letos 29. března, odejít se jim ale nepodařilo ani 31. října, na který byl odchod odložen. Aktuální termín brexitu je 31. ledna příštího roku.

Před tím se ale ještě v Británii budou 12. prosince konat předčasné parlamentní volby. Premiér Boris Johnson slíbil, že pokud je vyhraje, ukončí »nesnesitelnou« nejistotu kolem brexitu. »Musíme brexit dokončit, protože to je to nejlepší pro naše psychické zdraví a také to nejlepší pro naše hospodářství,« řekl v továrně ve městě Coventry.

Podle průzkumu veřejného mínění, který ve středu zveřejnila agentura Savanta ComRes, by Johnsonovi konzervativci mohli získat 40 % hlasů, nejsilnější opoziční strana - levicoví labouristé Jeremyho Corbyna - 30 %. Prounijní Liberální demokraté by podle průzkumu dosáhli na 16 % a Strana pro brexit europoslance Nigela Farage na sedm procent hlasů.

(pe, čtk)