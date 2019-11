Evo Morales. FOTO - wikimedia commons

Morales uvažuje o návratu

Poslanci socialistické strany bolivijského exprezidenta Eva Moralese zvolili nového předsedu parlamentu, informoval server Infobae. Zasedání se neúčastnila opozice.

Poslanci Moralesovy strany zvolili šéfem parlamentu Sergia Choqueho z města El Alto, kde stále pokračují protesty Moralesových příznivců. Ti odmítají uznat za hlavu státu Áňezovou, která se do čela země postavila z pozice druhé místopředsedkyně Senátu poté, co po prezidentovi podal demisi i viceprezident a šéfové obou komor parlamentu.

Choque oznámil, že úkolem parlamentu nyní bude schválit zákon, který nařídí armádě, aby se vrátila do kasáren a opět přenechala policii dohled nad veřejným pořádkem. Vojáci nyní »pomáhají« policii při nepokojích, které zemi sužují od 20. října a které vypukly kvůli tomu, že opozice neuznala výsledky voleb, v nichž vyhrál opět Morales.

Šedesátiletý Morales, který stál v čele Bolívie jako její první indiánský prezident téměř 14 let, ve středu novinářům v Mexiku řekl, že je připraven se vrátit, »pokud si to jeho lid bude přát«.

V rozhovoru se španělským deníkem El País Morales uvedl, že nechápe, proč ho armáda zradila. Řekl, že demisi podal do parlamentu, který by ji měl podle ústavy buď přijmout, nebo odmítnout. »Dokud to (parlament) neudělá, zůstávám prezidentem,« prohlásil Morales a prohlášení Áňezové hlavou státu označil za neústavní. »Tímto jmenováním ta paní potvrdila puč,« dodal.

Morales také kritizoval Organizaci amerických států (OAS), která v Bolívii prověřovala výsledky opozicí zpochybněných říjnových voleb a v neděli vyzvala k novému hlasování. Konání nových voleb ještě týž den Morales slíbil, ale velení armády a policie ho záhy vyzvalo k demisi. »OAS neslouží latinskoamerickému lidu ani sociálnímu hnutí, slouží severoamerickému impériu,« prohlásil s odkazem na USA.

(čtk)