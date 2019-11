Fotbalisté postoupili na EURO 2020!

Čeští fotbalisté posedmé za sebou postoupili na mistrovství Evropy. V předposledním utkání kvalifikace porazili po obratu Kosovo 2:1 a zajistili si v pětičlenné skupině druhé místo za první Anglií. Hosty poslal v Plzni v 50. minutě do vedení Atdhe Nuhiu, ale v 71. minutě srovnal Alex Král a za osm minut otočil stav Ondřej Čelůstka.

Český celek oplatil soupeři zářijovou úvodní porážku 1:2 z úvodního vzájemného duelu v Prištině. Reprezentace potvrdila, že se jí evropské kvalifikace daří, v samostatné historii postoupila i na sedmé kontinentální mistrovství. Los Eura v příštím roce, které se bude konat poprvé ve 12 zemích, se uskuteční 30. listopadu v Bukurešti.

Trenér Šilhavý udělal jedinou změnu oproti říjnovému vítěznému utkání s Anglií. Místo zraněného útočníka Schicka nastoupil Krmenčík, který dostal přednost před Ondráškem. Právě plzeňský kanonýr měl první velkou šanci, jeho hlavičku vytáhl gólman Muric s pomocí teče břevna na roh.

Domácí začali náporem a 20 minut prakticky nepouštěli soupeře za půlku. V desáté minutě upadl Coufal po souboji ve vápně, ale rozhodčí Rocchi rozpažil a penaltu nenařídil. O osm později později si slávistický obránce navedl těsně za vápnem míč na střelu a mířil jen těsně nad.

Kosovský gólman pak dvakrát raději zasáhl proti pokusům, které nejspíš mířily těsně nad. Vyrazil Janktův přímý kop i následnou Součkovu hlavičku. Balkánský tým, který hraje mezistátní zápasy teprve od roku 2014, pak trochu vyrovnal hru, ale k žádné šanci se v úvodním dějství nedostal.

V průběhu první půle několik domácích fanoušků v "kotli" spustilo pokřik na podporu Srbska, které stále považuje Kosovo za své území a jeho nezávislost z roku 2008 jako řada dalších zemí neuznává. Zbytek stadionu se ale ke skandování nepřidal.

Do druhé půle nevstoupili domácí dobře. Rrahmani ještě minul, ale v 50. minutě už Kosované udeřili. Na Hadergjonajův centr si naběhl Nuhiu a hlavou k tyči překonal Vaclíka. Hostující útočník, jenž v sestavě nahradil zraněného nejlepšího střelce Muriqiho, se v reprezentaci trefil potřetí.

Šilhavý po hodině hry poslal místo Krmenčíka na trávník Ondráška, který při reprezentační premiéře zařídil gólem výhru nad Anglií. Chvíli nato Janktova tečovaná střela skončila těsně mimo, v 67. minutě pak dotlačil míč do sítě Darida, ale rozhodčí odpískal Součkův faul na gólmana.

V 71. minutě už český celek srovnal. Za vápnem se do odraženého míče opřel Král a přesnou střelou k tyči překonal Murice. Domácí mohli rychle otočit stav, ale dvakrát jim zkazilo radost břevno. Nejprve ho napálil v 74. minutě z voleje po centru Jankto a poté z dorážky Ondrášek.

V 79. minutě už Češi velký tlak zužitkovali. Po rohu se dostal míč ke Královi a jeho hlavičku ještě lehce tečoval Čelůstka, jenž dal druhý reprezentační gól.

Český tým uzavře kvalifikaci v neděli na hřišti Bulharska.

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): »Bylo to nádherné. Byť jsme do zápasu vstoupili velmi dobře, měli jsme velkou šanci na začátku, tak pak to trochu znervóznělo. Neměli jsme potřebný klid ve finální fázi. Do druhé půle jsme vstoupili tak, že jsme dostali gól. Možná z nás potom paradoxně spadla tíha odpovědnosti, kluci si začali víc věřit, tlačili jsme se do šancí. Po dvou břevnech to tam nakonec spadlo. Obrovská euforie, ani nevím, co mám udělat s tou radostí. Jsem rád, že pojedeme do Bulharska v klidu s postupem na Euro. Spadlo to z nás, ta tíha odpovědnosti. Ale určitě pojedeme do Bulharska s tím, abychom zahráli dobrý fotbal a o výsledek se popereme. Největší zápas kariéry? Asi ano, postoupit s národním týmem na ME, to se jen tak někomu nepodaří.«

Bernard Challandes (trenér Kosova): »Musím přiznat, že český tým byl lepší. My jsme to zkusili, museli jsme bránit, hrát s kuráží, ale nestačilo to. Sice jsme vedli 1:0, ale český tým byl jasně lepší. Šel za vítězstvím s neuvěřitelným tlakem. Češi nás nepustili k tomu, abychom hráli svoji hru. Gratuluji Čechům k postupu a myslím, že na Euru mohou ukázat velké věci a hodně překvapit. Mám rád český tým, je pro nás inspirací. Tím, s jakou hraje intenzitou, jak je na tom dobře takticky i technicky.«

Alex Král (záložník): »Myslím, že jsme od první minuty dominovali. Snažili jsme se vysoko napadat, Kosovo nemělo za první poločas vůbec žádnou šanci. Chtěli jsme takhle vstoupit i do druhé půle, to se nestalo, ale dobře jsme zareagovali. Nezačali jsme panikařit, hráli jsme dál svou hru. Byla tam dvě břevna, ten druhý gól jsme si zasloužili. Je to pecka, paráda. Všichni jsme na to dřeli celou kvalifikaci, dotáhli jsme to a jsme tam.«

Tomáš Souček (záložník ČR): »Bylo to strašně těžké utkání. Oba týmy věděly, o co jim jde. Bylo to o postup na Euro, bylo to hodně bojovné. Jsme rádi, že tím srdcem jsme to překlopili na naši stranu. Chtěli jsme hodně kombinovat, oni to nakopávali na velkého útočníka. Něco jsme si řekli v kabině, hned přišel infarktový inkasovaný gól. Ale kupodivu nám to pomohlo, nabudilo nás to. Neuznaný gól, dvě břevna, nakonec jsme to překlopili na naši stranu. Věděli jsme, že musíme hrát na riziko. Chtěli jsme vyhrát, nechtěli jsme jen bod.«

Vladimír Darida (záložník, kapitán): »Je to čistá euforie. Celý sraz jsme chtěli jen jedno - abychom vyhráli. To se podařilo. Výborně jsme začali, škoda, že jsme nedali nějaké branky. Pak soupeř na začátku (druhé půle) z první vážnější šance dal gól, prohrávali jsme 0:1, to byl trochu šok. Ale ukázali jsme svou sílu a mentalitu. Jen dobře, že jsme to dnes ukončili. Každé mistrovství, každý koncový turnaj je něčím jedinečný. Jsou to pak vzpomínky na celý život.«

Jakub Brabec (obránce): »Je to postup na Euro, samozřejmě to všichni oslavíme. Je to spontánní, o to je to krásnější. Myslím, že málokomu z nás to teď už dochází. Hodně z nás spadl kámen ze srdce. Chtěli jsme využít hned první mečbol a to se nám podařilo.«

Martin Malík (předseda Fotbalové asociace ČR): »Jsem za postup strašně rád. Chtěl bych poděkovat hráčům, ale hlavně fanouškům, kteří byli skvělí. I po úvodním inkasovaném gólu hnali národní tým dopředu. Byl to pro mě infarktový zápas. Nevyvíjel se pro nás dobře, o to větší je to úleva na konci. Celý tým ukázal obrovskou sílu. Co změnil po svém příchodu trenér Šilhavý? Jednou ze zásadních věcí byla změna celkové atmosféry v kabině. Budeme se snažit vytvořit celému týmu takové podmínky, aby i na Euru dělal českým fanouškům radost.«

Česko - Kosovo 2:1 (0:0)

Branky: 71. Král, 79. Čelůstka - 50. Nuhiu. Rozhodčí: Rocchi - Meli, Carbone (všichni It.). ŽK: Bořil, Souček - Rashkaj, Aliti, Nuhiu, Zhegrova. Diváci: 10.986.

Česko: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Brabec, Bořil - Král, Souček - Masopust (76. Ševčík), Darida, Jankto (90. Kadeřábek) - Krmenčík (61. Ondrášek). Trenér: Šilhavý.

Kosovo: Muric - Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Kololli - Rashkaj (46. Halimi), V. Berisha - Hadergjonaj (77. Zhegrova), Celina (85. Rashani), Rashica - Nuhiu. Trenér: Challandes.

1. Anglie 7 6 0 1 33:6 18 2. Česko 7 5 0 2 13:10 15 3. Kosovo 7 3 2 2 13:12 11 4. Bulharsko 7 0 3 4 5:17 3 5. Černá Hora 8 0 3 5 3:22 3

