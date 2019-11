Federer zdolal Djokoviče a jedničkou zůstane Nadal

Roger Federer porazil na Turnaji mistrů v rozhodujícím přímém duelu o postup ze skupiny Novaka Djokoviče a zajistil si účast v semifinále. Osmatřicetiletý švýcarský tenista v odvetě za wimbledonské finále zvítězil 6:4, 6:3 a srbského rivala vyřadil. Světovou jedničkou na konci roku tím pádem bude Rafael Nadal.

Djokovič potřeboval v Londýně postoupit ze skupiny, aby měl dál naději Španěla přeskočit a pošesté uzavřít sezonu v čele žebříčku, čímž by vyrovnal rekord Američana Peta Samprase. Po jeho prohře je bez ohledu na další výsledky jasné, že na tenisovém trůnu popáté v kariéře přezimuje aktuální lídr Nadal.

Šestinásobný šampion Federer, který startuje na vyvrcholení sezony ATP Tour posedmnácté, neprošel do semifinále pouze jednou, v roce 2008. Nezaváhal ani letos, kdy po úvodní prohře s Dominicem Thiemem už nesměl ve skupině klopýtnout. Nejprve zvládl duel s Italem Matteem Berrettinim, Djokoviče dokázal zdolat po čtyřech porážkách. Bilanci vzájemných zápasů snížil na 23:26.

Na kurtu dnes Federer nedal Djokovičovi šanci a po hodině a 13 minutách zápas uzavřel čistou hrou při soupeřově podání. V zápase udělal jen pět nevynucených chyb. »Výborně jsem podával, skvěle jsem předvídal a měl jasný plán. Dneska to fungovalo perfektně a doufejme, že to nebylo proti Novakovi naposledy,« dodal.

Djokovič naopak uznal, že se mu nic nedařilo. »Byl lepším hráčem ve všech ohledech. Má můj naprostý obdiv. To, co na kurtu dokáže stále předvádět, je fenomenální,« složil o šest let staršímu rivalovi poklonu.

O postup do finále se Federer utká s už jistým vítězem skupiny Andreho Agassiho Stefanosem Tsitsipasem. O druhé místo za řeckým nováčkem budou v pátek usilovat Nadal a obhájce titulu Alexander Zverev z Německa.

Berrettini uzavřel premiérový start na Turnaji mistrů vítězstvím nad dosud neporaženým Thiemem. Už jistého londýnského semifinalistu přehrál v posledním zápase ve skupině Björna Borga 7:6, 6:3 a oslavil první výhru na závěrečné akci pro osmičku nejlepších hráčů sezony.

Thiem, který v úvodních dvou zápasech v Londýně získal skalpy Federera a po strhující bitvě i Djokoviče, dnes výkony z předchozích dnů nenapodobil. V úvodním setu sice ještě smazal soupeřův brejk a vynutil si zkrácenou hru, v ní šel ale Ital rychle do vedení 6:1 a třetí setbol proměnil esem. Ve druhé sadě se Berrettini, jenž po úvodních dvou prohrách už neměl naději na postup, ujal vedení 4:2 a zápas pak dopodával.

Dvouhra:

Skupina Björna Borga:

Federer (3-Švýc.) - Djokovič (2-Srb.) 6:4, 6:3, Berrettini (8-It.) - Thiem (5-Rak.) 7:6 (7:3), 6:3.

Konečná tabulka:

1. Thiem 3 2 1 4:3 2 2. Federer 3 2 1 4:2 2 3. Djokovič 3 1 2 3:4 1 4. Berrettini 3 1 2 2:4 1

Čtyřhra:

Skupina Jonase Björkmana:

Kubot, Melo (2-Pol./Braz.) - Ram, Salisbury (4-USA/Brit.) 6:7 (5:7), 6:4, 10:7, Dodig, Polášek (8-Chorv./SR) - Klaasen, Venus (5-JAR/N. Zél.) 7:6 (7:4), 6:4.

Konečná tabulka:

1. Klaasen, Venus 3 2 1 4:2 2 2. Kubot, Melo 3 2 1 4:4 2 3. Ram, Salisbury 3 1 2 3:5 1 4. Dodig, Polášek 3 1 2 4:4 1





(red)