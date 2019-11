Lvíčata rozstřílela San Marino

Čeští fotbalisté do 21 let zvítězili ve čtvrtém utkání kvalifikace mistrovství Evropy nad San Marinem 6:0. Lvíčata dala v Chomutově v každém z poločasů tři góly, dvakrát se trefili Adam Hložek, Dominik Janošek a Ladislav Krejčí. Mladíci mají po čtyřech zápasech šestičlenné skupiny na kontě dvě výhry a dvě remízy a posunuli se o skóre do čela neúplné tabulky.

Po sérii čtyř domácích utkání se svěřenci trenéra Karla Krejčího v pondělí poprvé představí venku, od 18.00 nastoupí v Chorvatsku. Přímý postup na šampionát v Maďarsku a Slovinsku si zajistí vítězové skupin a nejlepší celek z druhých míst bez zápasů s šestým týmem tabulky. Zbylých osm mužstev na druhých příčkách si zahraje baráž a úspěšná čtveřice zkompletuje 16 účastníků mistrovství.

Mladíci proti outsiderovi skupiny ze San Marina, který ještě v této kvalifikaci nedal gól, od úvodu jasně kralovali. Skóre otevřel v 11. minutě hlavičkou po rohu Hložek, ve 14. minutě poslal k tyči odražený míč Janošek a skóre první půle uzavřel na zadní tyči po centru Krejčí. V tu chvíli už bylo jasné, že "Lvíčata" bodově napraví říjnové domácí remízy s Řeckem a Skotskem.

Krejčí, který hrál netradičně na pozici stopera, v 67. minutě z podobné pozice přidal čtvrtý gól a poté se podruhé v utkání trefil i další sparťan Hložek. Osm minut před koncem pak po dalším odraženém balonu zamířil podruhé přesně k tyči také plzeňský Janošek.

»Kluci splnili to, co jsme si před zápasem řekli. Udělali jsme i nějaké změny, říjnové zápasy nám nevyšly úplně podle představ. Bylo jasné, že budeme hrát hodně do hlubokého bloku, snažil jsem se na hřiště dostat hráče, kteří by na to mohli platit,« řekl trenér Krejčí.

»Myslím, že vyšel tah s Láďou Krejčím na stoperu, i ostatní hráli s obrovskou chutí. Těch branek mohlo být i víc. Musíme to teď přenést do toho těžkého utkání v Chorvatsku,« dodal bývalý plzeňský kouč.

Česko - San Marino 6:0 (3:0)

Branky: 11. a 69. Hložek, 14. a 82. Janošek, 38. a 66. L. Krejčí. Rozhodčí: Jónasson - Gudmundsson, Árnason (všichni Isl.). ŽK: Franciosi, Ceccaroli, Moretti, Conti (všichni San Marino).

Sestava Česka: Trmal - Holík (76. Souček), Chaluš, L. Krejčí, Sadílek - Janošek, Havelka (85. Granečný) - Bucha (76. Hlavatý), Šulc (64. Vaníček), Žitný (64. Kohút) - Hložek. Trenér: K. Krejčí.

Vilnius: Litva - Chorvatsko 1:3 (0:1).

1. Česko 4 2 2 0 9:1 8 2. Skotsko 4 2 2 0 4:1 8 3. Řecko 3 2 1 0 7:1 7 4. Chorvatsko 3 2 0 1 11:3 6 5. Litva 5 1 1 3 4:6 4 6. San Marino 5 0 0 5 0:23 0





(red)