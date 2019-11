Hon na čínské čarodějnice

V těchto dnech ze všech stran slyším a čtu, že největším významem listopadové revoluce je, že máme svobodu a smíme říkat to, co si opravdu myslíme. A překvapivě právě v této době, plné podobných nadšených výroků, se odehrává něco, co je v přímém rozporu se svobodou slova. Dokonce i vědci dostávají za své názory přes ústa, jako kdyby nebylo Listinou práv a svobod zaručeno nejen, že »každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu«, ale také svoboda vědeckého bádání.

V posledních týdnech se zvýšily útoky na česko-čínskou spolupráci. Rektor Univerzity Karlovy zrušil Česko-čínské centrum, které při univerzitě pracovalo. Útočí se na každého, kdo dá najevo byť sebemenší sympatii vůči Číně, spolupracuje s ní či má hospodářské kontakty. Tak jak znám historii mccarthismu, nebudu daleko, když tuto kampaň označím za novodobý hon na čarodějnice, který graduje každým dnem, jak se blíží výročí 17. listopadu 1989. Nebo jsme snad s Čínskou lidovou republikou ve válce? ČLR není státem OSN? Co se to tedy děje?

Nenávist se začala pozvolna stupňovat od návštěvy čínského prezidenta u nás. A co se od té doby všechno semlelo. Oleje do ohně nepřátelství přilili pražští zastupitelé v čele s primátorem Hřibem. Pak kauza Home Credit, neb tento poskytovatel nebankovních úvěrů měl přispívat Karlově univerzitě nějakou korunou. To byl poprask! Profesor Přibáň z Cardiffu důrazně sdělil, že se morálně neslučuje, aby firma, jež prý nemá pozitivní pověst, sponzorovala univerzitu. Pak tedy, vážený pane profesore, musíme ve stejné logice znemožnit všem finančním ústavům sponzorství jakýchkoli bohulibých projektů. Tak například partnerem Národního divadla (sponzorem) je Raiffeisen Bank. Tento ústav zřejmě neposkytuje úvěry, které ve svém důsledku mohou lidi přivádět do stejné situace jako spotřebitelské půjčky od Home Credit. Měřím stejným metrem všem: buď žádné finanční podniky tohoto typu nemají provozovat sponzoring, anebo do nich nekopejme. Jenže on vadí jen Home Credit. Proč? Protože působí také v Číně. Vadí totiž jen ti, kteří s Čínou spolupracují.

Největším paradoxem »honu na čínské čarodějnice« je situace kolem Česko-čínského centra UK, již zrušeného. Jako nemožné se jeví, že jeho aktivity prý byly financovány z čínských peněz. Jenže podívejme se na webové stránky Mezinárodního sinologického centra, který také pracuje při Karlově univerzitě. Cituji přesně: »Mezinárodní sinologické centrum při KU podporuje Ťiang Ťing-kuova nadace pro mezinárodní akademickou výměnu se sídlem v Taipei na Taiwanu.« Od podzimu 2002 je ředitelkou centra profesorka Olga Lomová. Tato dáma je vděčným objektem mediálního zájmu, protože se do ČLR velmi často trefuje, a kritizuje a kritizuje. A nyní čtu ve veřejných zdrojích něco o podpoře z Tchaj-wanu. Legitimní je tedy otázka, jak tato podpora vypadá a zdali se jedná o peníze - a o kolik. To vedení univerzity a veřejnosti nevadí

Monika HOŘENÍ