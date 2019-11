Každý může mít vliv na zlepšení života

Dozvěděli jsme se, že od 1. prosince začne fungovat nový mýtný systém. Odborníci však tvrdí, že může nastat kolaps a kolony dosáhnout až délky 40 km. Důvodem je prý časové otálení dopravců, kteří se do nového systému dosud nezaregistrovali. Pokud se toto stane pravdou, máme všichni špatnou perspektivu pro jízdu po našich, i tak již dost omezeně průjezdných, dálnicích. Lidé spíše čekají usnadnění života nežli kupení dalších problémů. Padají otázky, jak to vlastně bude?

Dalším problémem, který občany, a zvláště rodiny s malými dětmi, zajímá je, jak to bude se zvýšeným rodičovským příspěvkem. Pokud totiž dítě dosáhne 4 let věku, např. v 1. čtvrtletí příštího roku, celou částku rodič vyčerpat nestihne. Navíc prý měsíční částka nebude rodičům v lednu navýšena automaticky. Pozitivní zprávou je, že úřad, kterému tato evidence náleží, rozešle dopisy s přesným popisem, jak se má v této otázce postupovat. Je to pozitivní krok, kterého jsme se dočkali. Zvýšení rodičovského příspěvku o 80 000 Kč přijde naši státní pokladnu cca na 8,6 miliardy korun ročně. Je to moment, kdy sněmovna hlasovala jednotně. Narození potomka totiž představuje pro každou rodinu, i matku samoživitelku, dlouhodobou zvýšenou finanční zátěž. Zvýšení rodičovského příspěvku je jeden z pozitivních momentů, který můžeme jednoznačně pochválit.

Co nás však mrzí, je pomalé zdražování potravin. Bez upozornění tak až při nákupu zjistíme, že za běžné věci zaplatíme více. Zvláště v tomto předvánočním čase rodiny do své domácí kasičky musí sáhnout hlouběji. Lidé často srovnávají ceny z minulosti a dnes. Občas to budí naštvání a konstatování, že dovozové zboží je sice v pěkných obalových materiálech, ale dražší a často i méně kvalitní. Jen ze zajímavosti a při vědomí toho, že v roce 2019 jsou jiné mzdy, než byly v roce 1989, jsme si srovnali ceny potravin. V dnešní době jsou např. velmi drahá jablka. Jejich cena se pohybuje i kolem 30 Kč za kilogram. V roce 1989 stálo kilo jablek z domácí produkce 7 Kčs. Cukr, kterému podle odborníků hrozí další zdražení, stojí dnes kolem 12,30 Kč za kilo. V roce 1989 stál kilogram krystalového cukru 7,30 Kčs. Kilogram chleba stál v roce 1989 2,80 Kčs. Brambory dnes stojí minimálně 19,20 Kč za kilo, v roce 1989 jsme si na kilogramu brambor pochutnali za 1,60 Kčs. Zdražilo se nám toho však mnohem více. Horentně se zvedly i ceny za různé služby. Je třeba ale konstatovat, že se také zvýšily mzdy. V roce 1989 se pohybovaly kolem 2000 Kčs a dnes je to více o mnoho procent. Minimální mzda činí 13 350 Kč. Lze tedy jednoznačně konstatovat, že život se mění a každá doba má své plusy a mínusy. Proto není třeba negovat jednotlivé etapy našeho života a historie státu.

Každý z nás má možnost svou prací a postoji přispět k tomu, abychom žili lépe a nemuseli se bát toho, co nás čeká v budoucnosti. V současné době se opět vracíme ke snaze zabezpečit rodinu vlastními, doma vyprodukovanými potravinami. Stejně tak je možné domácí produkci ovoce, zeleniny a dalších potravinářských výrobků požadovat důsledně na pultech obchodů. Jen tak se nám totiž může podařit, abychom pomohli těm, kteří se touto výrobou v České republice zabývají. Další, kdo by měl pomoci, je stát, který rozhodně musí podporovat naše domácí výrobce a zpracovatele, pěstitele a chovatele. Konec konců v poslední době odborníci konstatují, že kvalita domácích potravin jednoznačně vítězí nad těmi dovozovými.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM