Probuzení z amerického snu

Nekonečná dehonestace čehokoliv socialistického, kopání do komunistů ze všech stran, popírání zásluh protifašistických bojovníků jen proto, že byli komunisté, demagogické zkreslování dějin - tak vypadá vrcholící antikomunistická kampaň »demokratických« médií.

I mně bylo dopřáno té cti, že se o mé jméno otřel pravicový internetový portál Fórum 24. Jan Jandourek to udělal přesně podle modelu »neřeš fakta, dehonestuj!«, a tak rovnou smíchal dva moje články, publikované v Haló novinách, na jednu hromadu. To mi je vcelku ukradené. Co mne ovšem zaujalo, byl jeho »odborný« argument, kde Jandourek píše: »Měli by nám (komunisté) nějak vysvětlit, proč se po pádu jejich režimu najednou naděje dožít se vyššího věku o tolik let zvedla, když je tu podle nich takové peklo.«

Pan redaktor zjevně zapomněl, že v novodobém kapitalismu žijeme pouze 30 let a pokud pomineme technologický pokrok poslední doby, vliv na tzv. průměrný věk měl především život v socialismu. Stejným způsobem lze nahlížet na průměrný věk obyvatel ČSSR v roce 1989. Na to stačí jednoduchá matematika, aby i pan Jandourek zvládl zjistit, že sedmdesátiletý člověk, který žil v roce 1989, prožil prvních třicet let v době, kdy byl nedostatek základních potravin, léků, nebyla antibiotika či očkování.

Shodou okolností několik dní po zveřejnění Jandourkova blafu jsem narazil na rok starý článek odborného časopisu Health Affairs, který vychází v USA již od roku 1980. V něm se píše, že děti do jednoho roku mají v USA o 76 procent větší pravděpodobnost úmrtí než děti v jiných rozvinutých zemích. Jak je možné, že takový vzor demokracie a kapitalismu, jakým pro pana Jandourka USA jistě jsou, má tak vysokou úmrtnost dětí? Podle studie, kterou časopis zveřejnil, je příčinou vysoké úmrtnosti nárůst dětské chudoby a prudce stoupající kriminalita v zemi. Vždyť 21 procent amerických domácností, ve kterých žijí děti, se nachází pod hranicí příjmové chudoby a teenageři jsou 82krát častěji obětí střelných zbraní než v jiných vyspělých zemích sdružených v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Zvláštní zpravodaj OSN pro extrémní chudobu a lidská práva Philip G. Alston na začátku loňského roku zveřejnil, že 40 milionů obyvatel USA žije pod hranicí chudoby a že jen v Los Angeles žije padesát pět tisíc lidí bez domova.

Pokud toto považuje pan Jandourek za ráj na zemi, tak já o takový ráj nestojím.

Roman ROUN