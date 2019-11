Medailonek ing. Marka Frauwirtha přiložený ke kameni zmizelého na dlažbě před Jilskou ul. číslo 9. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Mladého antifašistu v Praze připomíná stolperstein

Jeden z devíti mladých mužů, kteří byli 17. listopadu 1939 zastřeleni Němci v kasárnách v Praze-Ruzyni, čerstvý absolvent vysoké obchodní školy, Slovák Marek Frauwirth má od včerejška památku v dlažbě Starého Města. Za účasti české a slovenské veřejnosti byl do chodníku před domem v Jilské ulici 9 (palác U Kočků) instalován pamětní kámen zmizelých.

Brzy ráno 17. listopadu 1939 dva ozbrojení muži rázně zabouchali na dveře ve třetím poschodí budovy v Jilské. Ještě rozespalého Frauwirtha, který zde bydlel, odvedli do kasáren. Pár hodin na to jej s dalšími osmi mladými muži, zejména studenty, němečtí nacisté zastřelili. »Na výstrahu«, tak zněl rozkaz Adolfa Hitlera, který rozhodl, že za každého zraněného Němce během pražské demonstrace 28. října 1939 budou popraveni tři mladí lidé. Protože zranění byli tři, muselo zemřít devět mladých mužů...

Takto přiblížil Frauwirtha na malé vzpomínkové akci slovenský historik profesor Jozef Leikert. Frauwirth byl Slovákem, který prožil většinu svého mladého života v Tvrdošíně. V červnu úspěšně zakončil v Praze vysokoškolská studia a stal se komerčním inženýrem. Přes léto, kdy cestoval po fašistické Itálii a Rakousku, poznal, co dělají nacisté. Musel tušit, že osud Židů ve střední Evropě bude stejný jako v Říši.

Ačkoli se Židé snažili prchnout z protektorátu, on, slovenský Žid, se do něho vrátil, poznamenal Leikert. Má velké zásluhy o záchranu 2216 českých Židů, kterým jako brigádník na slovenském konzulátě pomohl – tím, že jim vydal falešné dokumenty. »S největší pravděpodobností je vydal právě Marek Frauwirth s pomocí svého kolegy Viliama Černianského. Jestli je to pravda, zachránili tak vysoký počet Židů, zejména intelektuálů a bývalých vojáků, kteří se potřebovali dostat z Čech do bezpečí. Je to více než hrdinský čin! Zejména, jestli číslo 2216 vynásobíme počtem jejich potomků,« řekl Leikert. Mezi nimi, jak upřesnil pro Haló noviny, byli např. Pavel Tigrid či Eduard Goldstücker. »Příliš velkou oběť přinesli všichni, kteří položili život za naši svobodu. Škoda, že současnost je taková, jaká je... Vše nejen dnes, ale i zítra, pozítří závisí na nás. Jen na nás,« vyzval slovenský historik.

Osobnost Marka Frauwirtha doplnil předseda Světového sdružení Slováků v zahraničí a ředitel Slovenského domu v Praze Vladimír Skalský. Frauwirth byl členem levicových organizací - Společnosti přátel demokratického Španělska a Jednoty nemajetných a pokrokových studentů. Šířil protinacistické letáky a plakáty a v den pohřbu Jana Opletala 15. listopadu 1939 kdesi zapomněl aktovku s nimi. Snad proto byl Němci dva dny nato zastřelen? »Byl Slovákem v Čechách, který přinesl svou antifašistickou činností prospěch Čechům i Slovákům,« zakončil Skalský. Z rozvětvené Frauwirthovy rodiny válku a okupaci přežili jen dva příslušníci.

Projekt instalování kamenů zmizelých, které jsou určeny k tomu, aby lidé na nich doslova »klopýtli«, a tím si uvědomili souvislosti druhé světové války a připomněli oběti nacismu a fašismu, probíhá od roku 1990 po celé Evropě. Podle předsedy pražské židovské obce Františka Bányaie je v Evropě instalováno již kolem 70 000 mosazných destiček, v Praze asi 360, jsou umístěny v dlažbě také v dalších městech ČR.

Akce se zúčastnili také zástupce Velvyslanectví SRN, prorektor ČVUT Radek Holý (Vysoká škola obchodní dříve přináležela do rámce ČVUT) a kancléř Vysoké školy ekonomické docent Andrej Tóth. Mosaznou kostku osadili pracovníci firmy DAP.

(mh)