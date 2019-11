FOTO - Pixabay

Většina opozičních návrhů spadla v Praze opět pod stůl

V rámci listopadového jednání pražského zastupitelstva byly, jako již tradičně, dlouhé debaty o programu, přičemž s výjimkou těch, které navrhovali samotní radní, naprostá většina změn neprošla. Předsedkyni Krajského výboru KSČM Praha Martu Semelovou, která v minulosti v pražském zastupitelstvu působila, to mrzí, protože tím spadly pod stůl i zajímavé náměty, které je potřeba projednat.

»Nutné je projednat třeba nedostatečnou kapacitu pobytových sociálních služeb, na což dlouhodobě upozorňujeme. Praha je nejstarší region a lidé zde dlouho čekají na zařazení do domova seniorů nebo do domova s pečovatelskou službou,« uvedla pro náš list Semelová, která byla jednání přítomna. Vyjádřila se i k dopravě. Otazníky podle ní visí nad společným podnikem Dopravního podniku Praha se společností Nové Holešovice Development, který má vzniknout v souvislosti s rozvojem stanice metra Nádraží Holešovice a jejího okolí. »Ačkoli existují pochybnosti kolem smluv, bod se bohužel nedostal na program jednání zastupitelstva. Náměstek pro dopravu sice slíbil, že až vše bude připraveno, na program jej vedení města zařadí, jenže to mnohdy bývá už pozdě nejasnosti napravit. Praze zkrátka stále chybí transparentnost,« řekla Semelová.

Zastupitelstvo jednalo o dopravní situaci a uzavírkách. Podle Semelové, která byla ráda, že se bod na program dostal, je situace zoufalá, metropole je zasekaná, tvoří se dlouhé kolony, čímž trpí i městská hromadná doprava, mnohá místa jsou takřka neprůjezdná. Vadí jí i to, že chybí parkoviště P+R, kam by mohli Středočeši, kteří jezdí do Prahy především za prací, odstavit automobily, z nichž přesedají na MHD. Semelovou mrzí i to, že se na program nedostalo projednání sloučení dvou středních učilišť – potravinářského v Písnici a gastronomie na Černém Mostě. »Ke sloučení již došlo, obě učiliště převzala škola na Černém Mostě, přitom prostory na Písnici jsou velké a s moderním vybavením, každé dítě mělo po absolvování zajištěnu práci. Škoda, že nedošlo k revokaci rozhodnutí,« uvedla. Prostory v Písnici mají být podle hlavního města využity pro rozšíření gymnázia, městská část má ale jinou představu. To vše si mohli aktéři jednáním vyjasnit.

Semelová se vyjádřila i k bodu týkajícímu se financování projektů z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, který zastupitelé schválili. »Velké peníze z programu jdou na rozvoj dětských skupin. To je problém. Podporujeme především mateřské školy, poskytující komplexní péči a výchovu, jejichž význam potvrzují odborníci, kdežto dětské skupiny zajišťují jen hlídání, děti dostávají z domova i balíček s jídlem. Už v Poslanecké sněmovně jsme upozorňovali na to, že schválení možnosti zřizovat dětské skupiny, které mohou navštěvovat děti do začátku školní docházky, povede k tomu, že se nebudou dávat peníze do vzniku mateřských škol, ale na tyto hlídárny,« řekla.

